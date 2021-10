Capital Prorrogados un año los servicios de recogida neumática de residuos y el punto limpio en El Toyo lunes 18 de octubre de 2021 , 19:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Se trata de la segunda y última prórroga que permite el actual contrato, adjudicado a la empresa ‘Entorno Urbano y Medio Ambiente’, en 2016, al tiempo que se trabaja ya en los pliegos para la nueva licitación del servicio





Con catorce puntos incluidos en su Orden del Día, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado hoy lunes contratos de suministro y servicio por importe de 540.521,76 euros y aprobada la licitación de contratos por importe de 351.769,26 euros



Entre los asuntos más destacados, de los que ha dado cuenta en rueda de prensa la portavoz municipal y concejala de Presidencia y Planificación, María del Mar Vázquez, reseñar la aprobación, a propuesta del Área de Sostenibilidad Ambiental, la prórroga del contrato de los servicios de operación y mantenimiento del sistema de recogida neumática de residuos urbanos, gestión del punto limpio, gestión y retirada de contenedores de papel/cartón de la Urbanización de El Toyo, a la mercantil ‘Entorno Urbano y Medio Ambiente S.L.’



La propuesta que hoy se ha elevado a la Junta de Gobierno hará efectiva la segunda de las prórrogas prevista en el contrato con la concesionaria, por un año, y por importe total de 407.241,94 euros. Al respecto, siendo ésta la última de las prórrogas que permite el contrato, Vázquez ha adelantado que “se está trabajando ya en la confección de los nuevos pliegos para la un nuevo contrato de servicios.



Este contrato, vigente desde noviembre de 2016, se firmó por un periodo de cuatro años, incluyendo entre sus cláusulas la posibilidad de ser prorrogado, por acuerdo expreso de las partes, por periodos de un año, con un máximo de dos prórrogas.



Con fecha 28 de septiembre de 2020 se aprobó, también por acuerdo de Junta de Gobierno Local, la primera prórroga del citado contrato de servicios por el periodo de un año.



Según lo anterior, el próximo 1 de noviembre finalizaría la prórroga del contrato, primera, y los técnicos municipales entienden que sería conveniente para los intereses municipales hacer efectiva la segunda prórroga del actual contrato, también por un año, comenzando el día 02 de noviembre de 2021 y finalizando el 01 de noviembre de 2022. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

