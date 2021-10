Capital Adjudicadas la adaptación a uso administrativo de parte del inmueble municipal de la Plaza Virgen del Mar martes 12 de octubre de 2021 , 09:21h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Con esta actuación, el Consistorio completara la remodelación integral de este edificio con el objetivo de unificar en el los servicios y dependencias que presta el Área de Economía El Ayuntamiento de Almería ha aprobado hoy, en Junta de Gobierno Local, la adjudicación de las obras para la adaptación, a dependencias municipales, de las plantas tercera, cuarta y ático de la antigua clínica Virgen del Mar. Las obras, adjudicadas a la empresa Facto, contarán con un inversión de 725.018,94 euros – sobre un presupuesto base de licitación de 843.212,35 euros – y tendrán un plazo de ejecución de nueve meses. La portavoz municipal del Equipo de Gobierno, María del Mar Vázquez, en rueda de prensa tras la Junta de Gobierno, ha insistido en la importancia de esta actuación “en el objetivo de seguir centralizando actividad municipal, en este caso concentrando los servicios del área administrativa de Economía, en un mismo espacio”, circunstancia que para Vázquez “puede ayudar también al objetivo municipal de dinamizar la zona centro”. Como ha recordado además la portavoz municipal, esta segunda fase vendrá a completar los trabajos que, culminados en 2015, supusieron entonces la remodelación de las tres primeras plantas, con una superficie total de 2.125,21 metros. La ejecución del proyecto hoy adjudicado vendrá a completar el uso administrativo que actualmente tiene este inmueble, ocupado por el Área de Recaudación y el Órgano de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Almería, en sus plantas sótano, baja, primera y segunda. La remodelación de las tres plantas superiores del edificio, mediante la creación de despachos individuales, salas de trabajo comunes para el personal y almacenes, permitirá centralizar los servicios que actualmente presta el Área de Economía del Ayuntamiento de Almería. Con una superficie total construida de 1.971,81 m2 y una superficie total útil de 1.714,01 m2, la actuación permitirá poner en valor para uso administrativo algo más de 500 m2 de oficinas municipales por planta. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

