Economía Métodos de pago electrónicos más usados en España martes 12 de octubre de 2021 , 12:29h El dinero en efectivo ha sido, durante muchos años, el método de pago más utilizado en el mundo. Sin embargo, hace ya bastante tiempo ha comenzado a ceder terreno frente a las tarjetas de crédito y débito. Y, más recientemente, frente a medios electrónicos más innovadores como los monederos electrónicos, las tarjetas prepagadas o las criptomonedas. Acompáñanos a conocer cuáles son los más utilizados actualmente en España. Crecen los pagos y transacciones a través de Internet El crecimiento del uso de métodos de pago electrónicos en España ha ido de la mano del avance de Internet. Si bien esto es algo que ya lleva pasando algunos años, la pandemia del coronavirus lo ha acelerado. Un estudio de la consultora Capgemini reveló que aproximadamente el 47 % de los españoles aumentó sus pagos digitales desde marzo de 2020. La necesidad de permanecer en casa por temor al contagio ha incentivado no sólo las compras online sino también el uso de las plataformas de juego virtuales. En cualquiera de los dos casos, debes decir adiós al efectivo para poder operar. ¿Son los medios de pago digitales lo suficientemente seguros? ¿Cuáles son los que prefieren los españoles? Decir adiós al efectivo Sabemos que muchas veces utilizar medios electrónicos de pago genera temor y desconfianza. Más aún para las personas mayores, acostumbradas al uso del efectivo. Sin embargo, son muchos los medios que, a fuerza de trayectoria y buen desempeño, han logrado vencer esa desconfianza. Y esto ocurre no sólo entre los usuarios españoles sino de todo el mundo. Veamos cuáles son los más utilizados en la actualidad. ¿En qué usan más los españoles los métodos de pago electrónicos? La mayoría de las transacciónes en España que son realizadas electrónicamente se abocan al comercio electrónico (Amazon, El Corte Inglés, por ejemplo); pero también los hay varios en servicios, como es el caso de Netflix, HBO y Spotify.

También hay un uso creciente de métodos de pago electrónico para jugar en casinos online. La mayoría de los jugadores prefieren métodos de pago como las tarjetas de débito y crédito (Visa); pero también hay un creciente porcentaje de españoles que optan por jugar en un casino con PayPal u otros monederos electrónicos, incluido Neteller aunque este es usado por un porcentaje muy bajo de usuarios en España. ¿Qué métodos de pago electrónico prefieren los españoles? A continuación, uno a uno, los métodos de pago más usados en Internet. Tarjetas de crédito y débito Las tarjetas de crédito y débito encabezan el ranking de los métodos de pago electrónicos en España. Nombres como Visa y Mastercard están bien consolidados en la mente de los consumidores y generan confianza entre ellos. Mientras muchos aún no se sienten seguros al utilizar otros medios electrónicos, sí que confían plenamente en sus tarjetas. Las tarjetas de crédito no sólo aportan la comodidad de no tener que depender del dinero en efectivo y de poder realizar pagos remotos. Además, ayudan a muchos españoles a financiar sus pagos y a postergarlos durante cierto tiempo. Existen muchas más tarjetas además de las mencionadas. American Express es otra de las marcas que pisa fuerte, no sólo en España sino en el mundo. Cada una de las tarjetas (y sus bancos emisores) provee de diferentes beneficios a sus usuarios. Muchas de ellas incluyen, por ejemplo, seguros de viaje y posibilitan sumar puntos y millas que pueden canjearse luego por diferentes productos o servicios. Monederos electrónicos Hablar de monederos electrónicos hace unos años hubiera parecido imposible. Sin embargo, hoy son cada vez más populares y ya hay muchos que han sido adoptados por millones de personas. Los monederos electrónicos o e-wallets se encuentran entre los métodos de pago más seguros y populares del mundo. En España son muy utilizados para jugar en casinos online, ya que brindan la ventaja de no tener que aportar tus datos bancarios. Los más comunes son: PayPal: Casi ninguno deja fuera de su lista de medios de pago a este monedero electrónico. Se trata de una plataforma estadounidense de pagos en línea que permite realizar pagos y transferencias de dinero entre usuarios. En la actualidad, es uno de los medios de pago digitales con mayor presencia en todo el mundo.

Neteller: Este monedero virtual nació en el año 1999 (es uno de los más antiguos). A pesar de eso, ha sabido ganarse un lugar especial en el mundo de los juegos online. Se trata de una cartera digital que te permite operar con tu dinero de forma rápida, fácil y segura. Tiene millones de usuarios alrededor del mundo. Utilizar este monedero es muy sencillo. Tan sólo debes crear una cuenta (es totalmente gratuito), cargar dinero en ella a través de diferentes medios de pago y comenzar a usarlo.

Skrill: Este medio de pago nace en el año 2001 bajo el nombre de Moneybookers y con el objetivo de competir con Neteller. Como está regulada por la Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido, puedes tener la garantía de que es un método de pago absolutamente seguro. Si eres un asiduo jugador en casinos online, habrás comprobado que casi todos ellos lo incluyen dentro de sus opciones de pago. Tarjetas pre-pagadas Estas tarjetas también se han ganado un lugar dentro de las preferencias de los españoles. Se trata de un medio muy cómodo y fácil de usar. Básicamente funcionan como tarjetas de débito en las que se anticipa el consumo que luego realizarás con dicha tarjeta. Es decir, adquieres una con una cierta cantidad de dinero que luego podrás utilizar para realizar diferentes pagos digitales. La más utilizada en España es paysafecard, una tarjeta que puede comprarse en diferentes puntos tales como supermercados, gasolineras o quioscos. Puedes optar entre diferentes cargas según tu presupuesto. Es muy elegida, ya quue es totalmente anónima. No está asociada a ninguna cuenta bancaria ni tarjeta de crédito (razón por la cual no se revelan tus datos) y es cien por cien segura. Transferencias bancarias online Otro método muy popular entre los jugadores españoles son los casinos Trustly. Básicamente, es una plataforma que permite hacer transferencias bancarias de manera más eficiente. La plataforma, creada en el año 2008 por la empresa sueca de tecnología financiera Trustly Group, se caracteriza por hacer posible realizar pagos en línea directamente desde una cuenta bancaria. Se trata de un método absolutamente seguro, ya que está autorizado y regulado por la Autoridad de Supervisión Financiera de Suecia. Además, utiliza el mismo cifrado de seguridad que los bancos. Esto hace que hoy en día se utilice con confianza en áreas tan diversas como el e-commerce, los servicios financieros, el i-Gaming y los viajes. Tampoco nos podemos olvidar de Bizum. Otro de los métodos más utilizados en España para pagos entre personas, pero que ha ganado terreno ya entre comercios e individuos. Criptomonedas Todavía no son muchos los que se animan a incursionar en el mundo de las criptomonedas. Sin embargo, podemos afirmar que el número crece día a día. Estas monedas virtuales permiten realizar todo tipo de operaciones a través de la web y son cada vez más aceptadas por los diferentes casinos online que operan en España. Algunos monederos electrónicos como Neteller y Skrill también han comenzado a aceptarlas. Las criptomonedas han dejado de ser una simple inversión para ser utilizadas en diferentes operaciones del día a día. Es el caso de los casinos online que, en su búsqueda por brindar más opciones a sus usuarios, las han comenzado a incluir entre sus medios de pagos habilitados. Algunas de las ventajas que presentan son el anonimato y la mayor velocidad en la acreditación de los pagos. También reducen los costes por comisiones, una ventaja que siempre resulta atractiva para los jugadores. Como sucede con todo lo nuevo, algunos métodos de pago electrónicos en España estuvieron cubiertos por un velo de desconfianza en un primer momento. Sin embargo, son cada vez más los que se animan a implementarlos debido a las muchas ventajas que presentan respecto al uso del efectivo. Lo cierto es que todos los que hemos mencionado aquí son cien por cien seguros y cuentan con un rotundo aval internacional. A eso, en gran parte, se debe el hecho de que se hayan convertido en los preferidos de los españoles.

