Capital 67.000 m² más serán includios en el mantenimiento de zonas verdes y arbolado martes 12 de octubre de 2021 , 09:19h

En Junta de Gobierno el Consistorio aprueba la compensación de más de 419.966,01 euros a la concesionaria del servicio público del transporte urbano por la pérdida de ingresos durante la pandemia



La portavoz del Equipo de Gobierno municipal, María del Mar Vázquez, ha informado hoy de la aprobación, en Junta de Gobierno Local, de la modificación contractual del contrato de Servicios de conservación y mantenimiento de las zonas verdes y arbolado urbano del término municipal de Almería, adjudicado a la UTE STV Gestión S.L. y Albaida Infraestructuras S.A., que conlleva la incorporación a las tareas de mantenimiento de más de 67.000 m² de zona verde, de más de 600 árboles y 349 jardineras. El incremento en el canon total por la prestación de este servicio alcanza un importe de 629.743,24 euros.



Esta modificación, revisable cada seis meses de acuerdo a las condiciones del contrato, se justifica, como ha explicado Vázquez, en la concurrencia de circunstancias relativas a ampliaciones por obra nueva o recepción de urbanizaciones que incrementan la superficie de actuación, así como las que tras revisión de su estado, se estima que no procede conservar hasta una futura remodelación y por tanto procede retirar temporalmente del sistema de gestión del actual contrato, adjudicado por cuatro años por un montante total de 32.033.384,12 euros (IVA incluido).



La superficie total incorporada al contrato es de 67.662,66 m². Entre las zonas verdes incorporadas al inventario municipal, con posterioridad a la adjudicación del contrato, se encuentran espacios como la nueva zona de Calistenia construída en el Parque de Los Periodistas, el parque de la Plaza López Falcón o el resultado de las obras de adecuación de la calle Guadarrama, la nueva conexión viaria y adecuación paisajística entre las calles Pósito y Almanzor, la calle Santiago y su entorno o San Leonardo y Artes de Arcos.



Además de lo anterior se suma al mantenimiento que prestará la concesionaria el Sector Sour LFC-09 y SGEL-01 (Parcela EL-1), entrada de Almería por Rambla Belén; la Urbanización UE-1 PERI San Cristóbal UF-1, junto a la calle Pósito, la urbanización SUO-MNO-05 UF2, junto al Centro Comercial Torrecárdenas o el Sector SUP-CAÑ-06, próximo a la Universidad.



Se detrae o disminuye del contrato una superficie calculada en 20.283,73 m². En este apartado se incluyen espacios como la zona de entrada de Almería desde Poniente, los taludes junto al Mesón Gitano y Los Almendros o la zona ajardinada de Cuevas de Las Palomas, todos ellos espacios pendientes de inversión y remodelación de cara a un mejor y más adecuado mantenimiento.





Transporte colectivo

Entre los acuerdos que además hoy se han adoptado en la Junta de Gobierno Local destacar la aprobación, autorización y disposición del gasto por importe de 419.966,01 euros que corresponde abonar en concepto de compensación a ‘Nex Continental Holdings, S.L.U.’, actual adjudicataria del contrato de concesión del servicio público del transporte urbano colectivo de viajeros de Almería.



Esta compensación, como ha explicado la portavoz municipal, se justifica en la pérdida de ingresos y mayores gastos de la concesionaria, de conformidad con el Decreto número 2137/2020 de 10 de julio, que aprecia la imposibilidad parcial de ejecución del contrato del servicio de transporte colectivo urbano de viajeros desde el inicio del estado de alarma hasta la fecha de finalización (21-06-2020), y en aplicación del artículo 34.4 RD-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

