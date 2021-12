Capital Adjudicadas la construcción de zonas de juegos y calistenia en la Vega de Acá lunes 20 de diciembre de 2021 , 19:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia A esta actuación, de casi cien mil euros, se suma además la mejora y reordenación de las zonas infantiles en Rambla Amatisteros, con una inversión, en su caso, de más de 50.000 euros El Ayuntamiento de Almería ha adjudicado hoy tres contratos de obra con un importe de casi 160.000 euros para la ejecución de dos parques infantiles y de calistenia en la Vega de Acá y la mejora y reordenación de los parques infantiles situados en Rambla Amatisteros. Los dos nuevos parques infantiles y de calistenia adjudicados hoy, por importe de 97.927,84 euros, a la empresa ‘Martizos Solutions SL’, quedarán ubicados en las calle Bizet, uno de ellos, y en los Jardines de Enfermería, el segundo. El plazo de ejecución de los trabajos es de dos meses y estas dos zonas vendrán a sumarse a las más de 210 áreas infantiles, biosaludables y de calistenia que actualmente existen en todo el término municipal. El diseño de estos nuevos espacios pretende completar estas zona de la Vega de Acá, en plena consolidación, con la dotación de grandes área de diversión infantil y deportiva al aire libre, respondiendo así a las demandas vecinales que se han recogido en este sentido, Ambas zonas vendrán a sumar unos 400 m² de superficie, compartiendo esos espacios elementos infantiles y deportivos. Las dos zonas vendrán a sumarse a las más de 210 áreas infantiles, biosaludables y de calistenia que actualmente existen en todo el término municipal y se incluyen como parte de la actuación municipal dirigida a la creación y remodelación de este tipo de equipamiento, dotando a los barrios de espacios de reunión y saludables compartidos. Los dos ámbitos en los que se van a emplazar tanto los juegos infantiles como los elementos para la práctica deportiva al aire libre, en la Vega de Acá, están situados en zonas urbanas consolidadas. El primero de ellos, con una superficie de 300 m2, se situa junto a la calle Bizet, mientras que el segundo de ellos quedará integrado como parte del espacio de los Jardínes de Enfermería, en la Avda. Vega de Acá, frente a la actual construcción del Conservatorio de Danza. En su caso, la superficie de actuación es de, aproximadamente, 100 metros cuadrados. En ambos espacios se quedarán distribuidos y separados las áreas infantiles, con diferentes juegos para diferentes edades, y las zonas destinadas a calistenia para la práctica deportiva al aire libre, equipadas con diferentes elementos y bancos para la realización de múltiples ejercicios basados en ejercicios de entrenamiento 'Crossfit' y 'Street Workout'. En ambas zonas, las áreas de juegos infantiles incluyen la instalación de carpas textiles que mitiguen el calor y la radiación solar. Rambla Amatisteros También la mercantil ‘Martizos Solutions SL’ se encargará de los trabajos de remodelación y mejora que se llevará a cabo en los parques infantiles de Rambla Amatisteros. En este caso la inversión será de 59.231,07 euros, precio en el que se ha adjudicado la obra. La remodelación, de casi 500 metros cuadrados de superficie, duplicará la superficie que hoy se dedica a juegos infantiles sobre la zona, reconvirtiendo un espacio ocupado hoy por una estructura de hormigón y mármol, siendo esta una petición expresa de los vecinos de la zona. Estas tres actuaciones se incluyen dentro de los planes municipales dirigidos a la creación y remodelación de este tipo de equipamiento, dotando a los barrios de espacios de reunión y saludables compartidos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

