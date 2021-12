Capital Se prorrogará el Presupuesto 2021 mientras se cierra el de 2022 lunes 20 de diciembre de 2021 , 19:42h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La portavoz del Equipo de Gobierno, María del Mar Vázquez, adelanta la intención municipal de llevar a Pleno el nuevo presupuesto para su aprobación inicial a lo largo del próximo mes de enero La Junta de Gobierno Local ha aprobado este lunes la prórroga, sin fecha de caducidad, del Presupuesto Municipal de 2020 para 2021. Así lo ha informado la primer teniente de alcalde y portavoz del Equipo de Gobierno, María del Mar Vázquez, en rueda de prensa explicando que “la prórroga será en tanto en cuento pueda aprobarse el nuevo presupuesto, apuntando la previsión municipal en este sentido para el próximo “mes de enero, de forma inicial”. Ha justificado esta decisión en que “la elaboración del mismo se ha visto afectada por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la plusvalía municipal, declarando la inconstitucionalidad y nulidad del sistema de cálculo de la base imponible del impuesto de plusvalía municipal y, posteriormente, por la reforma acometida por el gobierno mediante decreto ley, el pasado mes de noviembre”. Sí que ha avanzado en relación a su aprobación que “las reuniones con los grupos políticos de la oposición, tanto con aquellos que apoyaron, como los que no, las cuentas de 2021, están dirigidas a obtener el mayor respaldo posible y el mayor de los consensos antes de someter su aprobación al Pleno”. En esta línea ha apelado a la “responsabilidad” de los grupos municipales para aprobar un Presupuesto “pensado y diseñado en las necesidades de Almería y los almerienses. El interés general de los almerienses y la recuperación tras la pandemia es lo más importante y eso pasa porque haya presupuestos cuanto antes”, ha insistido. Pago a proveedores La Junta de Gobierno Local ha aprobado también hoy el dato del periodo medio de pago global a proveedores mensual, correspondiente al mes de noviembre, que se cierra en 22,42 días, a partir del plazo legal de pago de treinta días. “Desde el Equipo de Gobierno volvemos a subrayar el compromiso municipal para seguir ejerciendo como motor dinamizador de la economía local y de seguir siendo ágiles en el pago a quienes prestan sus servicios al Consistorio”, ha subrayado Vázquez. Escuelas Infantiles Municipales Asimismo, la portavoz del Equipo de Gobierno ha informado también del acuerdo adoptado para la segunda prórroga del contrato de servicios de cocina y comedor de las Escuelas Infantiles Municipales del Ayuntamiento de Almería, suscrito con la mercantil ‘AMG Servicios Integrados S.L.’ por importe de 140.656,29 euros. Este servicio fue adjudicado por un periodo de dos años, prorrogable uno más uno, y se hace ahora efectiva la segunda de las prórrogas de un contrato que incluye la prestación diaria de un servicio completo de cocina y comedor, consistente en la elaboración y servicio de desayuno, comidas y meriendas, empleando en este servicio el personal especializado y adecuadamente cualificado. Los beneficiarios de este servicio son tanto el alumnado como el personal del Patronato de Escuelas Infantiles de El Alquián y Los Almendros. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

