Provincia Administración Local destina 117.000 euros a dañados por lluvias en Paterna del Río jueves 04 de noviembre de 2021 , 19:32h

El delegado territorial visita la localidad, beneficiaria de las ayudas de la Consejería para municipios afectados por catástrofes naturales





El delegado territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, José Luis Delgado, ha visitado hoy Paterna del Río, donde se ha reunido con el alcalde, José Asensio, para informarle de las ayudas concedidas por la Consejería que dirige Juan Marín al Ayuntamiento para paliar los daños provocados en las redes de saneamiento y abastecimiento de aguas por las lluvias torrenciales registradas en el municipio. En concreto, la Junta ha destinado al municipio 116.930,73 euros.



Durante su visita, el delegado ha podido ver junto al regidor la zona de acceso al depósito de aguas y a un sondeo “que atiende una necesidad tan vital para los ciudadanos como el suministro de agua” y que se va a reparar gracias a esta ayuda con la que, según ha destacado, la Consejería de Juan Marín muestra su “cercanía con los ayuntamientos en situaciones especialmente complicadas”.



El presupuesto total de estas subvenciones asciende a 6 millones de euros y el objetivo de las mismas es contribuir a reparar infraestructuras y servicios públicos dañados por fenómenos meteorológicos, unas actuaciones que las administraciones locales no podrían acometer solas con recursos propios dadas sus dificultades financieras.



Delgado ha puesto en valor que la Consejería de Administración Local está siempre junto a las entidades locales en los momentos más difíciles. Así, ha recordado que el año pasado, ante la pandemia provocada por el COVID, arbitró un fondo extraordinario de 10 millones de euros ayudar a todos los municipios andaluces de menos de 5.000 habitantes a sufragar los gastos extraordinarios de limpieza y desinfección y compra de material higiénico-sanitario. En el caso de Paterna del Río recibió 9.932 euros que permitieron al Ayuntamiento “atender necesidades específicas de sus ciudadanos, incluso de comida”.



El delegado ha informado también de la aportación de la Junta a la mejora de infraestructuras y la creación de empleo y reactivación económica del medio rural a través de programas como el PFEA. El año pasado, la Consejería aportó 20.587,50 euros a las obras ejecutadas por el Ayuntamiento de Paterna del Río con cargo al PFEA y este año destinará 33.412,50 euros a varios proyectos, entre los cuales Delgado ha destacado la adecuación de una nave para un centro de envasado y tratamiento de la castaña ya que “va a generar actividad económica” en una industria como la agroalimentaria que “está en el ADN de nuestra provincia”.





Lucha contra la despoblación

La generación de oportunidades laborales y de actividad económica es clave para luchar contra la despoblación del medio rural, un problema que preocupa y ocupa a este Gobierno y en especial al vicepresidente Juan Marín. La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ha sido pionera en tener en cuenta el riesgo de despoblación en el reparto de una línea de subvenciones destinadas a infraestructuras municipales de la que el Ayuntamiento de Paterna del Río ha resultado beneficiaria con una ayuda de 30.000 euros gracias a la que, según ha explicado el alcalde, se adecuará un local para la atención al público y servicio de almacén.



El regidor ha agradecido al delegado la concesión de estas ayudas que permitirán al Consistorio acometer obras y proyectos que según ha anunciado se iniciarán en las próximas semanas.

