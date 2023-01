Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Adra invita a "disfrutar de su gran patrimonio" con su nueva marca turística

jueves 19 de enero de 2023 , 18:15h

'Descúbrete feliz' es el nuevo eslogan con el que el Ayuntamiento de Adra pretende dar un nuevo impulso al sector turístico de la 'ciudad milenaria' e invitar a los visitantes a "disfrutar de su gran patrimonio".

El alcalde del municipio costero almeriense, Manuel Cortés, ha acudido a la Feria Internacional de Turismo (Fitur) para dar a conocer los atractivos de la localidad de la mano de 'Costa de Almería' junto al presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García, así como de concejales de la corporación municipal.

Según ha explicado el primer edil durante la presentación, "el turismo es uno de los sectores en los que estamos centrando nuestros esfuerzos, porque creemos firmemente en el potencial turístico de Adra", y por ello, "desde este equipo de Gobierno seguimos trabajando para hacer de nuestra ciudad un destino cada vez más competitivo".

Según ha destacado Cortés, "Adra es una ciudad en continuo crecimiento, con un pasado histórico que nos diferencia y que es un indudable atractivo para los visitantes". "Adra no es solo el municipio más antiguo de la provincia de Almería, es también uno de los más longevos de la Península Ibérica, con más de 3000 años de historia", ha recordado.

Cortés ha valorado las cualidades y riquezas de Adra, que "son infinitas" y que "hacen que nuestra tierra sea única, un lugar incomparable con identidad propia que no deja indiferente a nadie", entre las que figuran la Torre de los Perdigones, los restos del recinto amurallado, el Museo de Adra, el Cerro Montecristo, las piletas de salazón romanas o los refugios antiaéreos de la Guerra Civil.

Del mismo modo, ha destacado su "enorme potencial gastronómico" porque Adra "es una ciudad en la que descubrir el auténtico sabor". El alcalde ha destacado también la "belleza natural" de sus senderos y su Albufera, el nuevo concepto Puerto-Ciudad y su "fantástico" Muelle Gourmet.

"En Adra también se puede descubrir lo mejor de la mar, porque Adra es pesca de la mejor calidad", ha explicado, "y también se puede descubrir una excelente agricultura, con lo mejor de la huerta, productos de kilómetro cero incomparables".

Según ha subrayado el primer edil, "nuestro mayor patrimonio es, sin duda, es nuestra gente". Con todo, el alcalde ha recalcado que "Adra es felicidad". Por ello, ha terminado la presentación invitando a quienes aún "no han tenido la suerte de disfrutar de nuestra tierra", a que contemplen a esta ciudad milenaria "como su próximo destino turístico". "Como siempre me gusta decir y que es una realidad indiscutible es que quienes nos visitan repiten. Y no es para menos. Porque Adra es, en definitiva, un lugar donde descubrirse feliz".

Tras la intervención del alcalde, el presidente de la Diputación ha dado la enhorabuena por esta iniciativa al Ayuntamiento de Adra, en unas palabras en las que ha destacado que "Adra es un municipio por el que el conjunto de los almerienses debemos sacar pecho y por el que debemos sentirnos orgullosos".

García, además, ha subrayado que "Adra ha hecho de su bandera turística la relación que tiene con el mar", algo para lo que el presidente es "todo un acierto" por parte del Consistorio, ya que ofrece el binomio Adra-mar "como una experiencia turística para buscar la felicidad". "Adra aporta muchos elementos para que cualquier persona que la visite sea feliz", ha insistido. Y, por todo ello, "Adra es un estandarte en Costa de Almería, un destino turístico que enriquece aún más a la provincia de Almería".

El nuevo eslogan y marca, un proyecto con el que desde el Ayuntamiento ponen en valor todas y cada una de las joyas materiales y, sobre todo, inmateriales que hacen única a esta ciudad milenaria, se enmarca dentro en la Estrategia de Desarrollo Urbano y Sostenible (Edusi) 'Adra Ciudad 2020'. Actuación que está financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en un 80 por ciento y por el Ayuntamiento de Adra en un 20 por ciento.

La ciudad de Adra está, además, presente en esta importante feria de turismo junto a la Diputación Provincial, donde expone su valioso patrimonio histórico, cultural y gastronómico mediante folletos informativos y otro material promocional, entre los cuales se encuentra la nueva guía de rutas y senderos, todo ello puesto a disposición de las miles de personas que han pasado y pasarán por este recinto ferial de Madrid durante los cinco días de duración del evento.

Tiempo durante el cual una técnico municipal de Turismo, presente en la feria, ofrece información y material sobre visitas guiadas al patrimonio municipal y otros recursos turísticos del municipio a quienes se acerquen al stand.

Igualmente, aquellos que estén interesados en informarse sobre Adra y lo que esta ciudad ofrece al vecino y visitante, cabe recordar que está disponible, de lunes a sábado de 10,00 a 14,00 horas, la Oficina de Turismo, ubicada en carretera de Natalio Rivas, 125 (dentro del Centro de Interpretación de la Pesca).

MÁS DE 17.000 VISITAS EN 2022

La ciudad de Adra es, cada vez más, un destino elegido por los turistas para disfrutar de unos días de playa, sol, rica gastronomía y un patrimonio histórico y cultural incomparable. De hecho, durante todo el 2022, los lugares emblemáticos de esta ciudad del Poniente almeriense, como son el Museo de Adra, el Molino del Lugar, la Torre de los Perdigones y el Centro de Interpretación de la Pesca han registrado más de 17.000 visitas.

Visitantes llegados de todos los rincones de la provincia y de toda Andalucía, además de españoles (entre los que destacan los visitantes procedentes de Madrid y País Vasco), incluso de fuera de España, especialmente franceses y alemanes. En cuanto a las visitas guiadas al patrimonio histórico y natural de la ciudad, han sido más de 4.200 y casi 1.800 personas visitaron la Oficina Municipal de Turismo (un 35% más que en 2021).

A finales del pasado año, Adra daba un "salto de calidad" en su oferta turística con la incorporación de un nuevo asistente virtual mediante una 'app' móvil y la incorporación de 30 audioguías con las que vecinos y visitantes pueden conocer de una manera cómoda el rico patrimonio cultural que atesora la ciudad. Estas herramientas están disponibles para todo el público y han de ser solicitadas en la Oficina de Turismo, situada en el Centro de Interpretación de la Pesca.

Copiar al portapapelesImprimir