Almería AECC organiza el desfile ‘Mucho por vivir’ con mujeres operadas de cáncer de mama viernes 24 de junio de 2022 , 10:56h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Mostrarán la moda de baño y lencería para el verano el lunes, 27 de junio, a las 20.30 horas, en la Escuela de Arte, con un aforo de 300 personas La Asociación Española Contra el Cáncer en Almería organiza, tras dos años sin poder celebrarlo por la pandemia, el desfile ‘Mucho por vivir’, donde diez mujeres operadas de cáncer de mama pasearán con la moda de baño y lencería para el verano 2022. Será el próximo lunes, 27 de junio, desde las 20.30 horas, en la Escuela de Arte ‘Carlos Pérez Siquier’, con un aforo de 300 personas, cuyas invitaciones se pueden reservar en el teléfono de Infocáncer 900 100 036. Las diez mujeres, que se encuentran en diferentes procesos de la enfermedad, mostrarán con orgullo los trajes de baño y lencería adaptados para mamasterizadas de la marca ‘Anita’, gracias a la colaboración de Ortopedia del Río. Magdalena Cantero, presidenta de la AECC en Almería, explica que “esta actividad forma parte del programa de apoyo psicológico a las personas que han vivido el cáncer, en este caso de mama. Queremos que nunca dejen de sentirse bellas y llenas de vida, y se muestren orgullosas en este desfile”. La expectación es máxima y la AECC espera agotar todas las invitaciones para un evento que cuenta con la colaboración de la Escuela de Arte y sus alumnos de modelismo, que han diseñado algunas piezas que se exhibirán en el desfile. También participan el Centro Capilar Miranda con las pelucas de la marca ‘Marvi’; la estética corresponde a Isa Núñez; peluquería Gloria Ferrón; adornos florales de Azabache; y organización del evento y azafatas por parte de Congresur. El desfile durará unas dos horas, será presentado por el periodista Alfredo Casas y contará con la actuación al baile de Carmen Beltrán. El programa ‘Mucho por vivir’ de la AECC en Almería aborda la enfermedad desde el punto de vista médico, psicológico y social, e incluye diferentes actividades con las que se apoya a las mujeres mamasterizadas desde el plano psicológico, lúdico y también estético. Un desfile para disfrutar y también para visibilizar a las mujeres que han sido operadas de cáncer de mama. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

