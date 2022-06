Deportes Polideportivo El Ejido y CD Sportcab Marbella firman un acuerdo de colaboración viernes 24 de junio de 2022 , 10:47h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ambos clubes trabajarán de manera conjunta en el fomento y desarrollo del deporte con los menores y de la formación técnica de las bases. El Polideportivo El Ejido y el CD Sportcab Marbella acaban de firmar un acuerdo de colaboración con el objetivo de trabajar de manera conjunta en el fomento y desarrollo del deporte entre los menores, así como en ofrecerles una formación técnica de calidad, que les permita disfrutar de oportunidades en un equipo profesional. El club ejidense cuenta con una cantera amplia, con la que se lleva trabajando de manera intensa desde hace años para garantizar una formación integral tanto desde el punto de vista técnico, como táctico y también en valores del deporte y de equipo. Por su parte, el club marbellí está liderado por profesionales del mundo del fútbol, que además fueron jugadores de clubes de Primera y Segunda División del fútbol español como Sergio Caballero y Diego Vera Idoate, que busca formar y ayudar a los jóvenes talentos a dar el salto al fútbol profesional. En ese camino, el Polideportivo El Ejido se convierte ahora en un apoyo para el club marbellí en el que las jóvenes promesas del futuro tendrán la oportunidad de entrenar junto a profesionales y debutar en una importante categoría como la Segunda RFEF. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

