Sucesos Afectado por inhalación de humo un hombre en el incendio de su vivienda en Almería miércoles 10 de marzo de 2021 , 17:56h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Un hombre ha resultado afectado por inhalación de humo y ha sido trasladado a un centro hospitalario tras el incendio registrado esta tarde en su vivienda de Almería capital, según informa el servicio Emergencias 112 Andalucía, adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta.



El 112 ha recibido el aviso de un particular, a las 14.20 horas, que informaba de un fuego en la cocina de una casa de la calle Capitana y que solicitaba asistencia médica para su inquilino. Inmediatamente, el centro coordinador ha movilizado a los Bomberos de Almería, a la Policía Local y al Cuerpo Nacional de Policía, así como a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES).



Fuentes de la Policía Nacional han confirmado que el propietario de la vivienda ha sufrido intoxicación por humo y ha sido evacuado al hospital de Torrecárdenas. Las mismas fuentes han indicado que el fuego pudo originarse tras un fallo en el cableado eléctrico de la cocina de la casa, que, según Bomberos, se ha visto afectada en su totalidad.

