Agricultores de Almería y Granada cortan la A92 por la crisis del campo Ana Rodríguez martes 06 de febrero de 2024 , 14:56h Unos 200 tractores han cortado la autovía A92 Norte a la altura de Escúllar en una protesta convocada por agricultores de Los Vélez y del norte de la provincia de Granada. Los manifestantes exigen medidas para paliar la crisis del campo, como la reducción de la burocracia, el control de las importaciones y el apoyo a los precios. La caravana de tractores partió a las 7 de la mañana desde la localidad almeriense de María y se fue uniendo a lo largo del recorrido por vehículos de las comarcas de Los Vélez. A las 11 de la mañana, los tractores cortaron la autovía en ambos sentidos, provocando retenciones de varios kilómetros. Los portavoces de los agricultores han asegurado que no tienen previsto desconvocar la protesta hasta que el gobierno español y las autoridades comunitarias atiendan sus reivindicaciones. Entre estas demandas se encuentran: Reducción de las trabas burocráticas y medioambientales: Los agricultores exigen la eliminación del cuaderno digital, la flexibilización de la Política Agraria Común (PAC) y la reducción de las exigencias fitosanitarias.

Los agricultores exigen un control más exhaustivo de las producciones agrícolas y ganaderas extracomunitarias para evitar la competencia desleal. Derogación de leyes: Los manifestantes piden la derogación de la ley de bienestar animal y de protección de especies protegidas. Un sector en crisis Los agricultores se quejan de que el sector está en crisis debido a los bajos precios, la competencia de las importaciones y la excesiva burocracia. Aseguran que cada vez son menos los que pueden vivir de la agricultura y la ganadería, lo que está provocando la despoblación de las zonas rurales. Llamamiento a la acción Los manifestantes han hecho un llamamiento al gobierno español y a las autoridades comunitarias para que tomen medidas urgentes para salvar el sector agrario. "No podemos seguir así", ha declarado uno de los portavoces. "Si no se toman medidas, el campo español desaparecerá". La protesta de los agricultores continúa en estos momentos. No se descarta que se produzcan nuevas acciones en los próximos días. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

