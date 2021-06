Economía Ahorro del renting para empresas lunes 14 de junio de 2021 , 12:16h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia En la actualidad, el número de empresas que recurren a contratar coches de renting es enorme, de hecho, se trata de una cifra en constante aumento. Esto se debe principalmente al importante ahorro económico que consiguen gracias a este, entre otras ventajas. Razón por la cual, cada vez dejan más de lado la opción de comprar los vehículos. Con el renting, las empresas no solo tienen menores gastos, sino que reducen la cantidad de gestiones que deben realizar, a la vez que ahorran tiempo, el cual pueden invertir en cualquier otra cosa que les sea productiva. Además, los vehículos pierden su valor y productividad en un período de tiempo rápido. Con el renting al no adquirirlo de forma permanente, sino temporal, se podrá renovar sin problemas por otros modelos. Así como el hecho de que su balance no se verá afectado ya que esos vehículos no se tendrán en cuenta como patrimonio de la misma. Por lo tanto, el ahorro y la liquidez son mayores. De esto y más, te hablaremos a lo largo de este post que gira en torno a cómo supone un ahorro para las empresas el contratar coches de renting. ¿Qué clases de ahorro recibe una empresa que recurre al renting? 1.- En costes y trámites generales y comunes Entre los ahorros que gozan las empresas que recurren al renting, se encuentran los de costes comunes generales, es decir, aquellos trámites tediosos que una empresa usualmente realizaba y pagaba a la hora de adquirir un vehículo. Al hacer uso del renting, solo se debe pagar una cuota al mes que engloba todos y cada uno de los servicios que sin este debían ser pagadas por separado, tales como: los gastos de mantenimiento, los costes de gestión, el seguro del vehículo, la ITV, entre otros. Ganando de esta manera una gestión simplificada, así como un servicio de gran calidad. 2.- En sus finanzas Las empresas que recurren al renting para la adquisición de vehículos, también gozan de un importante ahorro financiero. Con el renting, las empresas no deben llevar a cabo un gran gasto inicial como el necesario para la adquisición de un vehículo, que incluye gastos por intereses, lo que eleva de forma importante sus niveles de endeudamiento. Todo lo contrario, pues con este se consigue una gran mejora en la liquidez de las mismas, sin dejar de contar con nuevos vehículos trabajando para ellas. 3.- En asuntos fiscales Como último tipo de ahorro que disfrutan las empresas que optan por contratar vehículos mediante empresas de renting, se encuentra el que gira en torno a los asuntos y gastos fiscales. Como principal ventaja fiscal para las empresas que recurren al renting, se encuentra el hecho de que la cuota del mismo es íntegramente deducible. Dicha deducción debe hacerse por medio del Impuesto de Sociedades, al menos en el caso de las empresas. Si se trata de autónomos, la deducción se hace por el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas). Como única condición para disfrutar de la anterior ventaja, en adición a un IVA deducible de la cuota mensual, las empresas deben acreditar y dejar constancia de que el vehículo adquirido por renting es usado únicamente para cumplir funciones laborales o de trabajo. En caso contrario, se procede a aplicar una presunción de afectación de sólo el 50 por ciento. Sin duda alguna, no debe ser sorprendente que frente a tales ventajas y ahorros económicos, existan cada vez más empresas que recurren a la modalidad de renting. De hecho, cabe mencionar, que con este, las empresas también reducen el impacto que generan al medio ambiente, ya que trabajan con vehículos modernos y nuevos que poseen un inferior consumo en circulación. El renting se trata de una opción realmente atractiva. Así que si tú y tu empresa aún no le han dado una oportunidad, deberían hacerlo. Si has leído y entendido con detalle todas las ventajas y el ahorro que significa, sabrás que sería una excelente decisión optar por dicha modalidad. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.