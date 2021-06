Aprobado el informe de impacto ambiental para desmantelar la central térmica de Carboneras

lunes 14 de junio de 2021 , 12:36h

No será necesario someter al proyecto a una evaluación ambiental ordinaria ya que no se prevén efectos adversos significativos sobre el medio ambiente







El Boletín Oficial del Estado publica hoy la resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del MITECO por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto de desmantelamiento de los grupos 1 y 2 de la central termoeléctrica de carbón Litoral, ubicada en el término municipal de Carboneras. El proyecto se sometió en julio de 2020 a la evaluación de impacto ambiental por considerarse que el proceso de demolición de la planta generará un “potencial incremento significativo de residuos”.



La central cuenta con dos grupos térmicos de vapor, con una potencia eléctrica certificada de 577 Mw (grupo 1) y de 583 Mw (grupo 2), en funcionamiento desde 1985, y con una potencia bruta acreditada de 1.159 Mw.



El proyecto contempla el desmantelamiento y demolición de todos los equipos, estructuras e instalaciones sobre nivel de rasante contenidos dentro del vallado de la central, con excepción de las instalaciones y edificios necesarios para continuar con el seguimiento de las obligaciones medioambientales. Se incluyen también todos los trabajos previos de limpieza y vaciado de equipos.



El desmontaje de la central se ejecutará en diferentes fases: nave de turbinas, calderas, planta de desulfuración, chimenea, parque de carbón y transporte y edificios y estructuras varias (almacenes, talleres, edificios de control, silos de cenizas, tanques y plantas de aguas, subestación, etc.)



La remediación de suelos será objeto de otro proyecto específico en función del uso futuro del emplazamiento, así como la clausura del vertedero de residuos no peligrosos (cenizas, yesos, escorias), por lo que ambos quedan fuera del alcance de la resolución publicada en el BOE.



El proyecto está acotado al perímetro interior de la parcela en la que se ubica la central, que ocupa una superficie de aproximadamente 85 hectáreas, no siendo necesario ocupar nuevos terrenos. Las unidades de demolición más destacables por su magnitud y extensión serán las calderas y turbinas, la chimenea (de 200 m de altura y 9,35 m de diámetro) y el parque de carbón, de unas 11,25 hectáreas.



Según el estudio de impacto ambiental, los principales residuos que se producirán durante el desmantelamiento de la central serán los residuos pétreos y metálicos, con un total de 104.000 toneladas y 39.338 toneladas, respectivamente.



Por otra parte, se considera que los riesgos de accidentes graves o catástrofes para el proyecto y los riesgos para la salud humana no son especialmente considerables, teniendo en cuenta que se trata de un proyecto de desmantelamiento que no conlleva el almacenamiento de sustancias susceptibles de generar accidentes graves.



El estudio también señala que los espacios naturales protegidos más próximos se encuentran a más de un kilómetro de distancia de la central (parque natural Cabo de Gata-Níjar, islote de San Andrés y fondos marinos del Levante almeriense.



Igualmente, el estudio recoge que el promotor –Endesa Generación S.A.- concluye “que el impacto tras el cese de las actuaciones será favorable, ya que permite una revegetación posterior con especies autóctonas y la recuperación de terrenos ahora ocupados por la instalación industrial, la presencia de nuevas especies faunísticas y el desarrollo edafológico en la zona”.



Como resultado de todo lo anterior, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental establece que no es necesario someter el proyecto al procedimiento de evaluación ambiental ordinaria “ya que no se prevén efectos adversos significativos sobre el medio ambiente”, siempre que se cumplan las medidas y condiciones establecidas en el documento ambiental y en la resolución publicada.