Al gerontólogo a los 65, y trabajando hasta los 72

Rafael M. Martos
viernes 07 de julio de 2023 , 05:00h

El Círculo de Empresarios ha presentado su informe sobre el sistema de pensiones en España, y ha propuesto una serie de medidas para garantizar su sostenibilidad. Entre ellas, destaca la de elevar la edad de jubilación a los 72 años, lo que supondría trabajar 10 años más de lo que establece la ley actualmente. El Círculo de Empresarios ha presentado su informe sobre el sistema de pensiones en España, y ha propuesto una serie de medidas para garantizar su sostenibilidad. Entre ellas, destaca la de elevar la edad de jubilación a los 72 años, lo que supondría trabajar 10 años más de lo que establece la ley actualmente. Según el Círculo, esta medida es necesaria para afrontar el envejecimiento de la población y el déficit de la Seguridad Social, que se prevé que alcance los 18.000 millones de euros este año. Además, argumentan que los españoles tienen una esperanza de vida más alta que la media europea, y que por tanto pueden trabajar más tiempo sin perjudicar su salud. Seguramente a los 72 años, todos tenemos una vista excelente, un oido fino, nuestros huesos nos permiten echar horas sentados frente a un ordenador, o detrás de un mostrador, o poniendo ladrillos, o ante cientos de alumnos... cada día. Seguramente los problemas de próstata, las roturas de caderas, la demencia, el Alzheimer... al parecer ésto ultimo es lo que los autores del informe están padeciendo ya. La gerontología es una disciplina médica que se ocupa de los mayores de 65 años, porque más de un tercio de éstos presentan dolencias vinculadas a la "ancianidad". Aún así, los circuleros quieren que acudamos al trabajo y al gerontólogo... y si nuestras dolencias aumentan, y necesitamos más atención sanitaria ¿qué pasará con las bajas por enfermedad? ¿cuando supondrán esos costes? ¿y la jubilaciones anticipadas por las incapacidades acumuladas? ¿Pero han echado cuentas? ¿Acaso no hay otras alternativas para garantizar el futuro de las pensiones? ¿No sería más lógico buscar fórmulas para aumentar los ingresos del sistema, en vez de alargar la vida laboral de los cotizantes? ¿No sería más justo repartir mejor la riqueza y combatir el fraude fiscal, en vez de cargar el peso sobre las espaldas de los más vulnerables? ¿Por qué los empresarios no piden más inspecciones laborales para que todas las empresas cumplan con los pagos a la Seguridad Social en lo que se establece por ley? Quizás el Círculo de Empresarios debería darle una vuelta a su propuesta, y pensar en otras soluciones más creativas y solidarias. Por ejemplo, ¿por qué no se sacan de la hucha de las pensiones aquellas prestaciones que no son por cotización, como las no contributivas o el ingreso mínimo vital, y se pasan a los Presupuestos Generales del Estado, puesto que son de tipo asistencial, dejando la Seguridad Social solo para los cotizantes? ¿O por qué no se fomenta el empleo juvenil y la natalidad, en vez de alargar la edad laboral de los mayores? ¿Por qué no incentivar los planes de pensiones y de jubilación privados, que el actual gobierno ha desactivado? ¿O por qué no se legaliza el trabajo infantil, ya que estamos? Claro que esto último es una broma. Pero no lo es menos que pretender que trabajemos hasta los 72 años para poder jubilarnos con una pensión digna. Eso sí que es una ironía, pero de las que no hacen gracia. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia", "Más allá del cementerio azul", "Covid19: Diario del confinamiento" y la novela "Todo por la patria" 1005 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Todos los firmantes