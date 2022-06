Economía Ampliar (Foto: Archivo) Al menos 15 hoteles en venta en Almería martes 21 de junio de 2022 , 10:51h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El número de establecimientos con licencia hotelera a la venta ha crecido un 5% en el último año, muy cerca de las 840 unidades, según los datos de idealista. Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana concentran prácticamente la mitad de la oferta disponible, mientras que en provincias como Cuenca, Córdoba o Almería se ha duplicado el stock de hoteles en el mercado. La vuelta a la normalidad y la fortaleza con la que está volviendo el turismo parecen haber animado a los propietarios de hoteles a sacar sus productos al mercado, en busca de nuevos propietarios que puedan rentabilizar sus establecimientos. Según un estudio realizado por idealista, el principal marketplace inmobiliario del sur de Europa, a 14 de junio de 2022 había anunciados en venta un total de 838 establecimientos hoteleros en su base de datos. Si comparamos los hoteles que estaban durante los últimos meses en el mercado con lo que estuvieron en el mismo periodo de hace un año, comprobamos cómo la oferta hotelera en venta ha crecido un 5% en estos 12 meses. Aunque los establecimientos hoteleros están repartidos prácticamente por todas las CCAA (con la excepción de Ceuta y Melilla), Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana concentran prácticamente la mitad de la oferta en el mercado: en Andalucía hay 178 hoteles en venta, en Cataluña 134 y en la Comunidad Valenciana alcanzan los 90. A continuación, se sitúan las comunidades de Castilla y León (78 hoteles), Baleares (64 establecimientos), Galicia (63), Canarias (46), Castilla-La Mancha (38) y Madrid (35). Por debajo de los 30 hoteles están Aragón (29), Asturias (26), Extremadura (22) y Cantabria (15). El vagón de cola está liderado por Navarra (2 hoteles), Murcia, La Rioja y Euskadi (con 6 hoteles cada una). Castilla-La Mancha es también donde más ha crecido el volumen de oferta en venta en el último año (62%), seguida por Euskadi (50%), La Rioja (50%), Cantabria (42%) y Aragón (33%). Navarra, con un descenso del 60% fue la que registró la mayor caída. También ha sido significativas en Baleares (-24%), Madrid (-16%), Castilla y León (-4%) y Cataluña (-3%). De Girona a Álava, la mayor oferta frente a ningún hotel en el mercado Girona es la provincia que acumula actualmente un mayor número de hoteles en venta, llegando hasta los 68. Le siguen Baleares y Málaga (64 en ambos casos), Alicante (51), Barcelona (49) y Granada (41). Por el contrario, en Álava no hay actualmente ningún establecimiento hotelero en el mercado. En tres provincias, el número de anuncios de hoteles se ha más que duplicado, relacionando el volumen de los últimos meses con el de hace un año: son Cuenca (150%), Córdoba (117%) y Almería (114%). Las mayores reducciones, no obstante, se han producido en Navarra (-60%), Segovia (-27%) y Zamora (-25%). Junio 2022. Anuncios de hoteles a la venta por provincias Establecimientos hoteleros anunciados en idealista y evolución interanual Tabla con 3 columnas y 50 filas. En este momento se muestran las filas desde la 1 a la 25. Provincia Hoteles en venta Variación anual A Coruña 21 33% 33% 33% Álava - - - Albacete 4 25% 25% 25% Alicante 51 17% 17% 17% Almería 15 114% 114% 114% Asturias 26 3% 3% 3% Ávila 8 −9% −9% −9% Badajoz 7 −13% −13% −13% Baleares 64 −24% −24% −24% Barcelona 49 −12% −12% −12% Burgos 9 33% 33% 33% Cáceres 15 7% 7% 7% Cádiz 18 −6% −6% −6% Cantabria 15 42% 42% 42% Castellón 14 45% 45% 45% Ciudad Real 9 29% 29% 29% Córdoba 14 117% 117% 117% Cuenca 10 150% 150% 150% Girona 68 3% 3% 3% Granada 41 −6% −6% −6% Guadalajara 5 0% 0% 0% Guipúzcoa 3 - - Huelva 8 14% 14% 14% Huesca 11 38% 38% 38% Jaén 5 20% 20% 20% Tabla con 3 columnas y 50 filas. En este momento se muestran las filas desde la 26 a la 50. Provincia Hoteles en venta Variación anual La Rioja 6 25% 25% 25% Las Palmas 34 2% 2% 2% León 12 8% 8% 8% Lleida 3 −14% −14% −14% Lugo 9 0% 0% 0% Madrid 35 5% 5% 5% Málaga 64 34% 34% 34% Murcia 6 20% 20% 20% Navarra 2 −60% −60% −60% Ourense 3 0% 0% 0% Palencia 7 −22% −22% −22% Pontevedra 30 44% 44% 44% Salamanca 17 21% 21% 21% Santa Cruz de Tenerife 12 12% 12% 12% Segovia 7 −27% −27% −27% Sevilla 13 53% 53% 53% Soria 3 0% 0% 0% Tarragona 14 89% 89% 89% Teruel 11 25% 25% 25% Toledo 10 71% 71% 71% Valencia 25 30% 30% 30% Valladolid 11 10% 10% 10% Vizcaya 3 0% 0% 0% Zamora 4 −25% −25% −25% Zaragoza 7 40% 40% 40% Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.