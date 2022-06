PORTADA Economía Capital Almería Diputación Sucesos Deportes Entrevistas Opinión Provincia Agenda ANDALUCÍA ESPAÑA Sociedad Salud Universidad Televisión Pasatiempos Hemeroteca Sociedad Ampliar Aprender español en internet: un servicio de alta demanda en la plataforma de aprendizaje de idiomas italki Escucha la noticia Los idiomas son el recurso del que disponemos como especie para comunicarnos los unos con los otros, representando la cultura y la historia de cada población. Conocer el mayor número de lenguas posibles nos abre las puertas a un mundo en el que las fronteras no son tan importantes; sin importar si hablamos de temas sociales o laborales. Durante los últimos años, un gran número de personas en todo el planeta ha decidido aprender español y, por suerte, las plataformas de aprendizaje 360º como italki lo ponen más fácil que nunca. Una plataforma de aprendizaje inmersivo de idiomas que se adapta a las necesidades de cada cliente en todos los casos. Español, el idioma más hablado en occidente El idioma más hablado en el mundo es el chino, en parte por la gran cantidad de densidad de población del gigante asiático. No obstante, si nos centramos en occidente, el español se presenta como la lengua más hablada; representando así la fuerza tanto de nuestro país como de Latinoamérica. Ante tal realidad, no es extraño que plataformas de aprendizaje de idiomas online como italki hayan experimentado un drástico aumento de extranjeros que necesitan clases para aprender o mejorar su castellano. Este fenómeno lingüístico tiene varias razones de ser. En primer caso, saber español permite disfrutar de una riqueza cultural sin igual; fruto de lo versátil que es este idioma. Lugares como España o los paraísos terrenales de América Latina son idóneos para el turismo o incluso para que europeos jubilados pasen sus últimos años de vida; quienes se especializan en castellano para desarrollar en plenitud su experiencia en dichos lugares. Todo ello sin dejar de lado lo positivo que resulta conocer el segundo idioma más hablado en el mundo a nivel laboral; optimizando así las probabilidades de ser contratado. Por otro lado, cabe comentar que el acceso a la enseñanza es más cómodo que nunca. A fin de cuentas, ya no tenemos ni tan siquiera que salir de casa para especializarnos en una materia como lo son los idiomas, sino que todo se puede resumir al uso de una aplicación de calidad como lo es italki. Debido a ello, no resulta extraño que cada vez más personas se animen a dar el salto educativo correspondiente y se lancen a la aventura de aprender español. Una lengua popular en todo el planeta que millones de extranjeros desean poder dominar. La plataforma de idiomas que debes conocer Ya hemos comentado que tener la facultad de aprender castellano online es uno de los principales motivos por los que el idioma ha ganado una notable popularidad entre el sector académico. Sin embargo, conviene ir un paso más allá y analizar por qué italki se ha convertido en los últimos años en uno de los mejores recursos para hacerlo. Un elemento de alta demanda para españoles y para extranjeros que se adapta a los objetivos y capacidades de todos y cada uno de los alumnos que van sumando año tras año. La aplicación está disponible tanto para Android como para iOS y presenta una amplia oferta de profesores nativos de diversos países del mundo, quienes cuentan con todos los certificados y experiencia correspondiente. De este modo, no solo se enseña castellano en italki, sino también otros idiomas como el inglés, el francés, el italiano, el portugués, el japonés, el ruso, el coreano o el chino. Asimismo, cabe señalar que tenemos entera libertad para estudiar a nuestro ritmo, eligiendo las horas y los días que mejor nos vienen; orientando el aprendizaje del idioma a las necesidades concretas que tengamos: trabajo, preparación de exámenes, nivel social… La empresa ya suma una gran comunidad y sus alumnos pueden interactuar entre sí para mejorar su dominio sobre la lengua. Porque la excelencia se consigue mediante la práctica y, con el diseño del plan de estudios de un profesor personalizado, el aspirante pronto saca a relucir todo su potencial lingüístico. Una plataforma e-learning vanguardista que se preocupa por sus alumnos; acogiendo a todos aquellos que quieren especializarse de una vez por todas en el castellano. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) siguiente noticia noticia anterior Contacto Contacto

