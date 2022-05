Sucesos Al menos cuatro accidentes de tráfico entre la treintena de incidencias por lluvias en Almería miércoles 04 de mayo de 2022 , 19:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Emergencias 112 Andalucía ha gestionado hasta las 18:00 horas más de una treintena de incidencias por las lluvias registradas en la provincia de Almería, según informa el servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta. La mayoría de los avisos se ha debido, sobre todo, a desprendimientos de piedras y a balsas de agua que han dificultado la circulación en algunas carreteras de la provincia. Entre ellas se encuentra la AL-3404 en Canjáyar, la AL-3100 en Pechina, la A-348 en Fondón, la A-1075 en Alhama de Almería, la AL-3115 en Almería, la AL-3107 en Lucainena de las Torres y la AL-7107 en Cuevas de Almanzora. En Antas, la AL-1202 la acumulación de barro dificultada el tránsito por esta vía. Los municipios más afectados han sido Almería capital y El Ejido, aunque desde el Teléfono Único de Emergencias se han coordinado también avisos en otras localidades como Roquetas de Mar, Balanegra, Níjar, Vícar, Pechina, Antas, Mojacar y Sorbas. En El Ejido, los Bomberos del Consorcio Provincial del Poniente han rescatado esta mañana a un caballo que había quedado atrapado por el agua en una rambla. En la misma localidad, Emergencias 112 Andalucía ha gestionado un aviso que solicitaba rescate para una mujer atrapada con su vehículo en una balsa de agua. Los servicios de emergencia han rescatado a la mujer, que no ha requerido asistencia sanitaria. También en El Ejido las balsas de agua acumuladas en la calle Diagonal San Agustín han dificultado la circulación de los vehículos que se encontraban en la zona. El centro coordinador ha gestionado, además, algunas anegaciones puntuales en viviendas localizadas en Roquetas de Mar y Balanegra. En Mojácar, el 112 atendió por la mañana un aviso que alertaba de la caída de una mujer que había resbalado por la lluvia en unas escaleras, en el Paseo del Mediterráneo. Los servicios sanitarios evacuaron a la herida, de 62 años, al hospital de La Inmaculada. La lluvia también ha afectado al tráfico a primera hora de la mañana en la A-7 donde se han gestionado varios accidentes. El primero en el kilómetro 471 sobre las 7:00 horas, una colisión múltiple que se ha saldado sin heridos. Media hora después se ha gestionado otro aviso por una colisión por alcance en la que se han visto implicados cuatro turismos y una motocicleta. Minutos antes de las 8:00 horas, se recibía otro aviso de un conductor que había perdido el control del vehículo por la lluvia en el 486 de la A-7 en Níjar. Aviso amarillo activo La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene vigente el aviso amarillo por lluvias hasta las 04:00 horas en las comarcas de Valle de Almanzora y Los Vélez y en Nacimiento y Campo de Tabernas. El aviso estará activó en las comarcas del Poniente y Almería capital hasta la medianoche y hasta las 02:00 horas en el Levante almeriense. Recomendaciones a la población Ante episodios de lluvias, Emergencias 112 Andalucía recomienda extremar la precaución y adoptar algunas pautas de autoprotección que contribuyen a prevenir los riesgos y garantizar la seguridad de todos. En primer lugar, antes de la llegada de las lluvias hay que revisar bajantes y husillos para confirmar que están limpios para la llegada de las tormentas. Es conveniente retirar del exterior de las casas (sobre todo de terrazas y balcones) todos aquellos elementos del mobiliario que puedan ser arrastrados por el viento y provocar accidentes: macetas, carteles, tendederos, mesas, sillas.... Es preferible evitar los desplazamientos por carretera. Si es imprescindible viajar, es importante informarse, antes de salir, del estado de las carreteras por las que se va a transitar y una vez en camino seguir las indicaciones de paneles informativos y de los agentes de la autoridad, así como mantenerse informado a través de la radio de las recomendaciones de las autoridades y servicios competentes. Con lluvia se debe extremar la precaución al volante, disminuir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad. Nunca se debe cruzar por una zona inundada o con balsas de agua. Si se ha cruzado por cualquier motivo por zona anegada después hay que probar con ligeras pulsaciones los frenos para comprobar que funcionan. Si además nos vemos sorprendidos por una fuerte crecida de agua dentro del vehículo hay que prepararse para abandonarlo inmediatamente cuando el agua sobrepase el eje de la rueda. Tampoco se debe acampar ni estacionar cerca de los cauces de los ríos aunque estén secos para evitar ser sorprendidos por una súbita crecida de agua. Mantener la calma y seguir las informaciones de fuentes oficiales en redes sociales y medios de comunicación ayuda a evitar rumores y falsas informaciones y en caso de emergencia, llamar al 112, servicio disponible las 24 horas, todos los días del año. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

