Sociedad Ampliar Al Sur de España- Visita a Almería la provincia Escucha la noticia Almería es la capital más árida de España. Sin embargo, ofrece paisajes de montañas y playas de reservas naturales únicas. Almería - Un desierto con montañas Viajar al sur de España en búsqueda de un buen clima, cultura, mar, desierto y montañas, es llegar a la provincia de Almería, y ubicarse en la capital que es la ciudad Almería. Se trata pues de las regiones más áridas del país, con montañas y con una temperatura en épocas de invierno que no bajan de 6º y un máximo en verano que no supera los 35º. En este lugar, puedes encontrar muchas formas de entretenimiento, como estar en el mar, en la montaña, en la ciudad, ir de compras o disfrutar del paisaje mientras juegas en línea gratis con la recomendación de los mejores bonos de casino en Spain Bonusesfinder si quieres mantener tus hobbys. Posee uno de los cabos más espectaculares de la península ibérica, Cabo de Gata, el lugar donde menos llueve en todo el país, considerada una zona de reserva natural. En la costa mediterránea, aparte del mar, el paisaje está dominado por montañas verdes, único lugar donde la temperatura puede ser bajo cero en invierno. Por supuesto, estos lugares deben visitarse, porque, según Tony Sloterman, propietario de producto de Casino Bonuses Finder, la naturaleza tiene un efecto positivo tanto en nuestra salud como en nuestro estado de ánimo. El paisaje desértico junto al mar es la característica más destacada de Almería. De hecho, el Desierto de Tabernas, ha sido escenario para rodar largometrajes americanos. Ya desde la década de los 60 y 70 se grabaron filmes como spaghetti westerns y producciones de Hollywood como Conan el Bárbaro, Indiana Jones y la última cruzada. En este desierto estuvieron personalidades de Hollywood como Steven Spielberg, Clint Eastwood, Jack Nicholson, Arnold Schwarzenegger, Oliver Stone y Elizabeth Taylor, entre otros. Actualmente, en este lugar podrás visitar varios museos con antiguos equipos de rodajes de megaproducciones, proyectores, decorados, carteles de películas, diligencias del oeste, que están ubicados dentro del parque temático Oasys inspirado en Hollywood. Este parque ofrece un jardín botánico con más de 200 variedades de cactus del mundo y una reserva ecológica con una presentación de loros amaestrados. La provincia Almeriense de España es un territorio conquistado por muchos pueblos antiguos como los fenicios, cartagineses o los romanos. Dispone de monumentos culturales que datan del reinado del Reino Árabe de Granada. En Almería la ciudad vale la pena conocer la gran cantidad de monumentos de la época árabe. Para empezar, se encuentra el gran castillo árabe,la Alcazaba que se levanta sobre la ciudad mediterránea. Se trata de un enorme complejo defensivo con palacio y locales religiosos, cuya construcción se inició en el siglo X. Igualmente interesantes son las murallas de la Muralla de Jairán que suben por el Cerro de San Cristóbal. Entre los monumentos de Almería destaca la Iglesia de San Juan, de principios del siglo XVII. Hace varios años se descubrieron allí vestigios de una mezquita árabe, que probablemente se derrumbó como consecuencia del terremoto de 1522. En esta iglesia se pueden ver ahora los restos de un muro de quibble y un mihrab, así como numerosos ornamentos de estilo estuco que también se pueden encontrar en la mezquita de Cordoba. No muy lejos de la Alcazaba se encuentra el pintoresco barrio de La Chanca, habitado por pescadores y gitanos andaluces. Allí se pueden ver muchas casas de bloques de una sola planta con paredes de colores y cuevas residenciales. En el centro del casco antiguo se encuentra la catedral, construida entre 1524 y 1542 en el emplazamiento de una antigua mezquita. Relájese en la hermosa plaza Vieja, rodeada de soportales. El pueblo de Vélez Blanco, con su magnífico castillo construido en el siglo XVI sobre una alcazaba musulmana, es único en cuanto a paisaje e historia. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)