Sucesos Intervenidas 5 toneladas de marihuana encubiertas bajo un cultivo de cáñamo industrial lunes 11 de octubre de 2021 , 09:53h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Hay dos personas detenidas en El Ejido acusadas de un delito contra la salud pública Agentes de la Policía Nacional han detenido en El Ejido a dos hombres, quienes ocultaban el cultivo de plantas de marihuana, bajo la apariencia de legalidad que ofrece el cultivo de cáñamo industrial, en dos invernaderos de El Ejido. Los controles policiales que lleva a cabo la Policía Nacional sobre los cultivos legales de cáñamo industrial, afloraron la existencia de dos invernaderos en el Paraje de los Tres Aljibes de Santa María del Águila, en los cuáles crecían sendas plantaciones ilegales de marihuana. La investigación desarrollada por la Comisaría de El Ejido logró identificar a los dos arrendatarios de los invernaderos, y responsables únicos de las plantaciones desmanteladas. Las comunicaciones efectuadas por el Registro de Explotaciones Agrarias, y por la Delegación de Agricultura, Ganadería y Pesca de Almería, pusieron de manifiesto que los invernaderos no contaban con la preceptiva autorización administrativa para el cultivo de cáñamo industrial. Los agentes intervinieron 2.170 plantas de marihuana de más de un metro y medio de alta cada una, con un peso de más de cinco toneladas. Los dos hombres detenidos, con antecedentes penales por delitos de similar naturaleza y de 54 y 34 años de edad, han pasado a disposición judicial acusados de un delito contra la salud pública. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

