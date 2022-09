Capital Alcaldesa subraya el compromiso municipal con la lucha contra el cambio climático sábado 17 de septiembre de 2022 , 19:45h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha subrayado el compromiso municipal con la lucha contra el cambio climático, la eliminación de la huella de carbono y la sostenibilidad urbana en el marco de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad. El Consistorio almeriense ha explicado a través de un comunicado que entre las más de veinte actividades programadas para esos días, destaca la "gran fiesta de la movilidad", que ha tenido lugar este sábado en el Paseo de Almería. Una exposición de coches y cuadriciclos eléctricos daba la bienvenida a los almerienses en la Puerta de Purchena, emplazamiento donde la alcaldesa ha iniciado su visita junto a los concejales de Seguridad y Movilidad, María del Mar García Lorca; Cultura y Educación, Diego Cruz; y Presidencia, Planificación y Función Pública, Juan José Alonso. "Queremos animar a todos los almerienses a que vengan a participar en todas las actividades que tenemos para toda la familia en cuestión de sensibilización y sostenibilidad ambiental", ha dicho la primera edil almeriense, quien ha ratificado el compromiso del Consistorio con "la eliminación de la huella de carbono, la lucha contra los efectos perjudiciales del cambio climático y la participación activa de la sociedad a través del transporte y la movilidad sostenible". Los más pequeños han disfrutado de una mañana entre pintacaras, taller de tentempiés de los personajes de moda, juegos con pelotas y globos, carreras de relevos y juegos tradicionales, pero también con dos grandes hinchables: lucha de gladiadores y un rocódromo. Y tras reponer fuerzas en las dos food trucks instaladas en el Paseo de Almería, los visitantes han podido conocer diversos proveedores de patines, patinetes, monopatines, bicicletas, así como motos y patinetes eléctricos. El Ayuntamiento almeriense ha destacado que "se trata del mejor inicio a una semana cargada de actividades que continuará mañana domingo con la I Marcha Ciclista Sostenible organizada por Decathlon, la carrera sostenible 'Corre por tu salud y la del planeta' del club femenino de ciclismo La Amatista, clases de patinaje, biciescuela y una ruta por el carril bici de Retamar". La Semana Europea de la Movilidad se prolongará hasta el jueves, celebrando sesiones de educación vial en el Parque Infantil de Tráfico, rutas guiadas a pie, clases teórica y práctica sobre el uso del patinete eléctrico y una nueva ruta por el carril bici de Almería. También habrá nuevas ediciones de la biciescuela y clases de patinaje, sin olvidar que Surbus estará presente en la Universidad con un autobús informativo. Paralelamente, se celebran dos concursos: uno de dibujo para escolares de 5º de Primaria y otro de fotografía en redes sociales. La entrega de premios a los ganadores se celebrará el próximo miércoles. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.