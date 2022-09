Deportes El CB La Mojonera continuará con José Antonio Martín “Cata” sábado 17 de septiembre de 2022 , 19:53h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Club Baloncesto La Mojonera participará en la Liga N1 Femenina (primera nacional femenina) durante la temporada 2022-2023, tras el hecho histórico por su participación la temporada anterior, el club quiere dar continuidad a el buen trabajo que se realizó por el cuerpo técnico mojonero. Como primer entrenador continuará José Antonio Martin, conocido como “Cata, es entrenador superior y tiene dilatada experiencia en esta categoría, además de haber formado parte como técnico de las selecciones españolas de formación y como entrenador de las selecciones andaluzas y almerienses. El cuerpo técnico del club se completará con Jesús Castañeda, también entrenador superior de baloncesto y mojonero, el cual atesora varios títulos provinciales, además de ser seleccionador provincial. Sin duda el mejor cuerpo técnico que se podía poner al mando para continuar con este proyecto. El equipo mojonero ha conocido la composición de su grupo donde se enfrentará a los equipos de Jaén, Granada, Almería y Mellila. Por parte de la provincia de Jaén se enfrentará al CB Jaén, de la provincia de Granada a Agustinos, G+B, Presentación y Armilla, Melilla y de la provincia de Almería a CD Roquetas, El Toyo Basket y CB Almería. El técnico José Antonio Martin comenta: “Estoy con mucha ilusión de continuar este importante proyecto para el club, donde mantenemos el bloque de jugadoras de la temporada anterior y seguimos incorporando jugadoras de la cantera. Esperamos seguir disfrutando con nuestra afición cada partido como el año pasado y seguir ilusionando a nuestra cantera. Agradecer a todos los que han hecho posible que esto sea una realidad” Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

