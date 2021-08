Alcazaba de Almería tiene por vez primera un Proyecto General de Investigación

jueves 05 de agosto de 2021

Esta eficaz herramienta unificará la información de las actuaciones arqueológicas realizadas y las que se desarrollen en el Monumento





La Comisión de Patrimonio Histórico Provincial, reunida en la sede de la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico de Almería, ha aprobado el Proyecto General de Investigación del Conjunto Monumental de la Alcazaba de Almería, que ya cuenta con el visto bueno de la Comisión Andaluza de Arqueología.



La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía encargó la redacción de este Proyecto General de Investigación (PGI) al MEMOLab-Laboratorio de Arqueología Biocultural de la Universidad de Granada, dirigido por el profesor Martín Civantos.



Ha señalado la delegada territorial de Cultura y Patrimonio Histórico, Eloísa Cabrera que la Junta pretendía con este encargo, “dotar al Conjunto Monumental de una eficaz herramienta de investigación que sistematice y unifique científicamente todos los datos disponibles hasta la fecha y las actuaciones arqueológicas que se desarrollen a partir de ahora en la Alcazaba”.



Es la primera vez que el Conjunto Monumental cuenta con un PGI, según viene establecido en el Reglamento de Actividades Arqueológicas, que recoge la definición de los Proyectos Generales de Investigación como “documentos de carácter básico donde se explicitan los objetivos de investigación histórica, conservación y puesta en valor en un ámbito territorial determinado”.



Cabrera ha explicado que el proyecto se centra en la obtención, elaboración y sistematización de la mayor cantidad posible de información, siguiendo una estrategia de investigación que ha de adaptarse necesariamente a un contexto singular, tanto por su condición de Conjunto Monumental, como por la trayectoria previa de investigación y gestión.



“Esto permitirá, no solo multiplicar el conocimiento histórico que actualmente se posee del Monumento, sino contribuir a una mejor gestión y conservación del Conjunto, posibilitando un mayor disfrute por parte de los visitantes y un impacto positivo en el desarrollo de la ciudad, la provincia de Almería y el conjunto de Andalucía”, afirma la responsable de Cultura y Patrimonio Histórico.



El objetivo principal del que parte la propuesta es el de intentar sistematizar las secuencias de ocupación de la Alcazaba de Almería a lo largo de su historia, desde las fases previas a su fundación, hasta su formalización como Monumento. La obtención de la mayor cantidad posible de información, permitirá caracterizar la Alcazaba de Almería, así como las interrelaciones establecidas con el territorio circundante.A partir de dicho conocimiento histórico, también se pretende proceder a la correcta restauración y conservación de sus estructuras y la adecuación de los espacios excavados para su visita pública.



Alcazaba desconocida

El Conjunto Monumental ha sido objeto de numerosas actuaciones arqueológicas, de distinto calado e intensidad, que han permitido recuperar una basta información para el reconocimiento del origen y evolución de este significativo complejo defensivo. Sin embargo, dicha información no ha sido siempre correctamente analizada y publicada, lo cual ha ido en detrimento, no solo del conocimiento que se tiene actualmente sobre la Alcazaba, sino también de las necesarias tareas de conservación, gestión y puesta en valor ejecutadas en el mismo.



La propuesta presentada a la Comisión de Patrimonio tiene una duración inicial de 4 años (2021-2024), pudiéndose prorrogar y se estructura en torno a tres ejes básicos: la investigación, la conservación y la puesta en valor.





Seis grandes pilares

El diseño del Proyecto General de Investigación gira en torno a seis grandes pilares.



1. Excavación y consolidación preventiva: se dividirá el Segundo Recinto en sectores en función de criterios funcionales-estructurales, teniendo en cuenta las intervenciones anteriores y documentación disponible. Se propondrá la intervención sobre cuatro de estos sectores, que consistirá no solo en la investigación de la secuencia de ocupación, sino también en la necesaria consolidación y restauración de las estructuras documentadas.



2. Análisis de paramentos: la lectura y relectura de estructuras emergentes afectará al conjunto de toda la Alcazaba, para tener una visión de conjunto y una secuencia completa a pesar de las numerosas intervenciones de restauración contemporáneas. Se incluirán los datos provenientes de intervenciones antiguas, proyectos de restauración y fotografía histórica dentro del análisis paramental, incluyendo los últimos trabajos en el muro de la Vela o en la muralla norte del primer recinto.



3. Recopilación y sistematización de documentación: realizar una recopilación, inventario y análisis de toda esa información, con objeto de conocer de la mejor forma posible los antecedentes del monumento y poder proponer las actuaciones más adecuadas para alcanzar los objetivos previstos en el mismo. Aquella susceptible de serlo se incluirá dentro del Sistema de Gestión de Base de Datos y el Sistema de Información Geográfica, como parte de la información para la realización de análisis (espaciales, históricos, temáticos…) y la gestión patrimonial.



4. Creación de sistema de información geográfica: toda la documentación procedente de los apartados anteriores será ordenada y añadida a un Sistema de Gestión de Base de Datos (SGBD) y a un Sistema de Información Geográfica (SIG), creados ad hoc para facilitar su gestión y análisis.



5. Estudio de bienes muebles y análisis de materiales: el estudio de materiales incluirá los de carácter cerámico y el análisis de otros materiales recuperados de la secuencia estratigráfica. Y dicho análisis abarcará el carácter tipológico-funcional, y las necesarias analíticas específicas y muestreos sobre cerámica, fauna, sedimentos cribados y/o flotados, etc. El estudio incluirá también la revisión de materiales antiguos.



6. Difusión, divulgación y Arqueología Comunitaria: se elaborará un plan de difusión técnico-científica de los resultados del proyecto, que prevé la realización de publicaciones científicas y presentaciones públicas, a nivel nacional e internacional, que muestren las actuaciones y resultados del Proyecto que nos ocupa. Se tiene previsto diseñar un programa de actividades relacionadas con la socialización de la Historia y la Arqueología. Un bien patrimonial como la Alcazaba de Almería debe convertirse en un referente, nacional e internacional, en cuanto a la investigación histórico-arqueológica de época islámica, así como a la puesta en valor de dicho patrimonio.



El ámbito de actuación será en el Segundo Recinto de la Alcazaba, donde se alternan amplias zonas sin investigar junto con espacios ya excavados, pero con un gran potencial histórico y arqueológico aún por analizar. Asimismo, se tratan, éstos últimos, de ámbitos, en general, deficientemente conservados y puestos en valor, por lo que se torna imprescindible una adecuación de estos espacios para la visita pública.





Equipo interdisciplinar

El proyecto se ha conformado como un equipo interdisciplinar compuesto por personal investigador proveniente de diferentes disciplinas científicas, tanto sociales como experimentales, como Arqueología, Historia, Geología, Topografía, Restauración, Arquitectura, Ingeniería de la Edificación o Filología Árabe, entre otras. El objetivo es garantizar el rigor técnico de cada una de las actuaciones, así como fomentar las sinergias entre cada una de las distintas áreas del proyecto a partir de la interrelación de dichos profesionales.



Personal Investigador: Dr. José María Martín Civantos (director del PGI, Investigador Principal, (UGR); Dr. Julio Miguel Román Punzón (UGR). Dr. José Cristóbal Carvajal López (University of Leicester). Dra. Elena Salinas Pleguezuelo. (UAL)Dr. Jorge Lirola Delgado (UAL). Dr. Pedro Gurriarán. Dr. Timothy Insoll (Institute of Arab and Islamic Studies (IAIS), at University of Exeter).



Personal Colaborador: Dr. Francisco J. Alejandre Sánchez (US). Dra. Leonor Peña-Chocarro ( CSIC, Madrid). Dr. Guillem Pérez-Jordà (UV). Dr. Marcos García García (University of York, UK). Dr. José Antonio Benavides López (UGR). Dr. Francisco José Collado Montero (UGR). Dª. Ángela Suárez (JA). Dr. Diego Garzón Osuna.