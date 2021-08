Sucesos La Policía Local de Huércal-Overa localiza y rescata con vida a una anciana jueves 05 de agosto de 2021 , 17:02h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia



La Policía Local de Huércal Overa localizó y rescató en el día de ayer a una anciana con problemas de Alzheimer que había desaparecido. Los hechos ocurrieron sobre las 12:30 horas cuando la Policía Local recibió un aviso comunicando la desaparición de una anciana de 87 años de edad con sus facultades físicas y psíquicas mermadas, pudiendo haber abandonado la vivienda sobre las 04:00 de la madrugada y llevando desparecida unas 8 horas en la zona conocida como El Ruchete.



Rápidamente se puso en marcha el dispositivo policial para la búsqueda de la desaparecida por la que se temía lo peor debido a las altas temperaturas a las que pudo estar expuesta y el peligro de la orografía del terreno en la que se temía podría haber sufrido alguna caída o accidente que dificultase su localización.



De forma coordinada con la central, con la información de la que se disponía y la colaboración fundamental de familiares y vecinos, los agentes de esta Policía emprendieron la búsqueda, haciendo uso del patrullero y Dron Oficial DJI de dotación, con el que se procedió a sobrevolar el lugar, inspeccionando minuciosamente zonas abancaladas, ramblas, cortados, barrancos y caminos transitables.



Tras más de 2 horas de intensa búsqueda, localizaron a la anciana a aproximadamente 600 metros de su vivienda, encontrándose desfallecida, tumbada sobre el terreno, con vida y muy próxima a un barranco escarpado.



Con las coordenadas del lugar, la patrulla terrestre y familiares se personaron en el punto indicado confirmando la presencia de la desaparecida que mostraba evidentes signos de desorientación, diversos traumatismos en extremidades superiores y rostro consecuencia de la caída sufrida sobre el terreno. Los Agentes de la Policía Local evacuaron urgentemente a la anciana hasta el Hospital la Inmaculada de la localidad.



Destacar la colaboración de familiares y vecinos junto a la Policía Local en la búsqueda de la desparecida, en la que se utilizaron todos los medios humanos y tecnológicos disponibles que resultaron vitales para la rápida localización de la anciana. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

