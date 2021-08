Miss Caffeina llenará de ritmo Cooltural Go el sábado

jueves 05 de agosto de 2021 , 16:25h

La banda madrileña compartirá sus grandes éxitos y presentará dos nuevos temas, ‘Me voy’ y ‘Punto muerto’, en una noche donde también actuará ‘Malva Vela’

Cooltural Go está permitiendo a los almerienses disfrutar en directo de una amplia playlist con lo mejor de la escena musical española. Enmarcado en la programación estival del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, el próximo sábado, 7 de agosto, traerá a una de las bandas con mayor atractivo en la actualidad como es Miss Caffeina, que actuará en un programa doble que comenzará con ‘Malva Vela’. Será a partir de las 21 horas en el Recinto de Conciertos del Ferial de Almería. Las entradas se pueden adquirir en www.coolturalfest.comLa madrileña banda Miss Caffeina está formada por Alberto Jiménez (voz), Sergio Sastre (teclados, guitarra y sintetizador), Álvaro Navarro (guitarra eléctrica) y Antonio Poza (bajo eléctrico) y se ha convertido en uno de los referentes de la escena indie. Este verano se ha lanzado a la carretera para compartir sus grandes éxitos, así como anticiparnos dos de los singles que formarán parte de su nuevo disco en 2022. Se trata de los temas 'Me voy' y 'Punto muerto' (con la colaboración de Ana Torroja). Dos hits con los que Miss Caffeina vuelve a situarse en primera línea del panorama musical español.Con un espectáculo renovado, sin perder la energía que transmite en sus directos, la banda madrileña augura un concierto en el que enganchará con el público con su tratado de pop y rock sin complejos. En el escenario seguro que se escucharán temas por los que son un fijo en los festivales de música, como ‘Mira cómo vuelo’, ‘Héroes’, ‘Reina’, ‘Merlí’, ‘Cola de pez’ o ‘Ácido’, entre otros muchos.La noche la abrirá ‘Malva Vela’, una artista polifacética, de apenas 20 años, cantante y compositora, a la vez que actriz y pintora, Sin un estilo predeterminado, se acerca los sonidos urbanos, acorde a su generación, con una particular forma de interpretar y expresando en las letras un contenido muy personal que dará a conocer a los almerienses en el concierto del sábado.Cooltural Go es el programa elaborado por Crash Music para el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería y que esta semana también contará, hoy, jueves, con el concierto de ‘Stay Homas’ y ‘Lu&Cía’ y el domingo, Nil Moliner y ‘7 de Picas’.