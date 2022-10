Es una información de noticiasdealmeria.com Sucesos Alerta alimentaria por una chacina miércoles 05 de octubre de 2022 , 15:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia noticiasdealmeria.com La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, a partir de las actividades de seguimiento de la alerta por presencia de Listeria Monocytogenes en morcilla (embutido de hígado) de la marca ‘Chacinas El Bosque’ iniciadas el pasado 30 de septiembre, ha tenido conocimiento de la redistribución de este producto por parte de dos empresas de la provincia de Cádiz. Estas empresas la han comercializado con sus propias marcas comerciales, aunque con el mismo lote, fecha de consumo y marca de identificación sanitaria que el producto implicado originalmente. Por tanto, se ha procedido a la inmovilización y retirada del mercado de dos nuevas presentaciones comerciales del mismo producto y lote de morcilla elaborado por la empresa ‘Chacinas El Bosque’ y comercializado por las empresas ‘Hermanos Gómez Jiménez de Villamartín’ y ‘La Trastienda Ibérica’. En concreto, se trata del lote 120922, con fecha de consumo preferente 12/03/2023. De acuerdo con las actuaciones realizadas hasta el momento, los productos han sido distribuidos por estas dos empresas a destinatarios en las localidades de la provincia de Cádiz: Arcos de la Frontera, Espera, Coto de Bornos, Villamartín, El Valle, Paterna de Rivera, Barca de la Florida, San José del Valle, Alcalá de los Gazules, Ubrique, Puerto Serrano y Prado del Rey. Así como en las siguientes localidades de la provincia de Sevilla: Montellano, El Palmar de Troya, Utrera y El Coronil. Además, se ha distribuido a un establecimiento ubicado en Barcelona. Esta información ha sido trasladada a los servicios de control oficial de las provincias implicadas, con el objetivo de que se verifique la retirada efectiva de los productos afectados de los canales de comercialización, así como a través de la red de alerta alimentaria SCIRI a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Se recomienda a las personas que pudieran tener en su domicilio este producto se abstengan de consumirlo y lo devuelva al punto de compra. Hasta el momento, no hay ningún caso de esta infección vinculado al consumo de este producto. En personas sanas, generalmente la infección por Listeria monocytogenes suele ser asintomática o cursa con una sintomatología gastrointestinal leve, fiebre y dolores musculares. Sin embargo, en determinados grupos de riesgo, como personas inmunodeprimidas, personas de edad avanzada, niños pequeños y embarazadas pueden presentarse cuadros más graves. En el caso de caso de haber consumido este producto y lote concreto afectado por esta alerta y presentar alguna sintomatología compatible con una listeriosis se recomienda acudir a su centro de salud. En caso de estar embarazada, se recomienda consultar las recomendaciones de consumo durante el embarazo de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) que incluyen información sobre buenas prácticas de higiene alimentaria importantes para las mujeres gestantes, así como una relación de los alimentos que deben evitarse durante el embarazo por estar asociados a determinados peligros biológicos (entre los que destaca Listeria monocytogenes). Los datos de los productos implicados son: Nombre del producto (en etiqueta): Morcilla de hígado Nombre de marca: Hermano Gómez Jiménez de Villamartin S.L. Número de lote: 120922 Fecha de consumo preferente: 12/03/2023 Nombre del producto (en etiqueta): Morcilla de hígado Nombre de marca: La Trastienda Ibérica Número de lote: 120922 Fecha de consumo preferente: 12/03/2023 noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

