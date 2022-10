Es una información de noticiasdealmeria.com Capital Plan de Iluminación de Caminos Rurales y más kilómetros asfaltados, compromisos del Ayuntamiento de Almería con la agricultura miércoles 05 de octubre de 2022 , 15:56h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia noticiasdealmeria.com Fruit Attraction 2022, la feria agroalimentaria más importante de España y una de las más importantes del mundo, ya está a pleno rendimiento en IFEMA Madrid, que se ha convertido en punto de encuentro para los operadores hortofrutícolas lo que la convierte en un foro de visita obligada en un momento comercial clave de cara a la planificación de las campañas. La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha querido estar presente arropando al sector agricola almeriense en la inauguración del gran encuentro nacional de la industria agroalimentaria, donde ha podido intercambiar opiniones con la Consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Vázquez ha asistido también a la presentación de la plataforma de comercialización ‘Siembra´, integrada en el Polo de Innovación Tecnológica de la Agricultura Intensiva en el que está trabajando el gobierno andaluz. “Hay que sentirse muy orgullosos de un sector que acude a esta cita siendo líder en exportaciones nacionales de frutas y hortalizas, según los datos facilitados por la Junta de Andalucía referentes a los primeros siete meses de 2022, con unas ventas por valor de 2.380 millones de euros, lo que supone un alza de casi un 15% respecto al año anterior”, afirma la regidora almeriense. Acompañada del concejal de Agricultura, Juanjo Segura, está recorriendo los expositores de las más de sesenta empresas y cooperativas almerienses que han acudido a este foro mundial de la comercialización de productos frescos que coincide con el inicio de la temporada en Almería y ha intercambiado opiniones con sus responsables sobre una campaña que, a las dificultades habituales, tales como los bajos precios en origen, la competencia desleal de terceros países o el incremento de los costes de producción…, se suma ahora la guerra en Ucrania y la sequía que asola nuestro país. “Cada año, nuestra agricultura se enfrenta a numerosos desafíos, por eso el sector tiene que sentir la cercanía de las instituciones y saber que pueden contar con nosotros”, afirma Vázquez, quien ha trasladado a los profesionales el “total apoyo y colaboración” del Ayuntamiento de Almería dentro de las limitadas competencias que las entidades locales tienen en materia agrícola y que se sitúan esencialmente en la fase de producción. Iluminación de caminos En este sentido, Vázquez ha trasladado el “compromiso real” de poner en marcha un Plan Municipal para la Iluminación de Caminos Rurales y la inclusión de una partida específica en el Presupuesto municipal de 2023, en cuyo diseño está trabajando el Equipo de Gobierno municipal, ya que el proyecto requiere un análisis previo desde el punto de vista técnico y jurídico para conocer, como primera premisa, el inventario de caminos de titularidad municipal. “Vivir en el campo no significa simplemente producir. Vivir en el campo es centrar tu vida en un entorno concreto al que no le pueden faltar servicios y prestaciones”, ha señalado. Y para ello se pondrá en marcha este plan plurianual que contará con el apoyo de la Diputación Provincial”, tal y como ya ha expresado el propio presidente de la institución, Javier Aureliano García, haciendo así extensiva una colaboración que se mantiene desde hace varios años en materia de pavimentación y asfaltado de caminos y que, junto al apoyo también de la Junta de Andalucía, ha permitido “ invertir más de siete millones de euros y mejorar alrededor de 200 kilómetros de accesos a fincas y garantizar así la seguridad de los agricultores y el mejor transporte posible del producto desde el invernadero a los mercados para hacerlo más competitivo”. Para la alcaldesa, el objetivo es “contribuir desde lo local a hacer que nuestros productos sigan teniendo el prestigio y la calidad que tienen” con iniciativas “cercanas y pegadas a la producción, que es el germen del ‘milagro’ almeriense” y que se suman a otras como, por ejemplo, las rebajas fiscales para la construcción o mejora de invernaderos, lo que ha contribuido a que en los últimos cuatro años las solicitudes de licencias para construir explotaciones se haya duplicado en nuestro término municipal, acercándose a las doscientas anuales. La cesión de agua depurada o desalada cuando ha sido necesario o las campañas de promoción de consumo de frutas y hortalizas en los centros escolares forman parte también de la contribución municipal con nuestra agricultura, sin olvidar el gran proyecto en marcha en colaboración con la Junta de Andalucía, el 'Smart Green Cube' para el fomenta de la agricultura vertical, que irá ubicado en el solar que deje el antiguo edficio de Correos y que será el eje crucial del Polo de Innovación Tecnologica de la Agricultura Intensiva.

