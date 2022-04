Almería Alerta por nieve en Almería martes 05 de abril de 2022 , 07:42h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Será en el Almanzora, pero también se prevé viento y fuerte oleaje La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este martes día 5 de abril avisos naranjas por nieve en la comarca almeriense de Valle del Almanzora y Los Vélez y por fenómenos costeros en Málaga, Granada, Almería y Cádiz, según informa Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta. En Almería, se activará el aviso naranja por nieve acumulada de hasta 5 centímetros en 24.00 horas entre las 9.00 y las 00.00 horas. La cota de nieve irá subiendo de 800 a 1.200 metros, y las acumulaciones indicadas se esperan en cotas por encima de los 1.200. El nivel naranja por fenómenos costeros estará vigente, en la misma franja horaria del martes, en las comarcas de Axarquía, Sol y Guadalhorce (Málaga), en el Litoral y el Estrecho de Cádiz, en la Costa granadina y en el Levante, Poniente y Capital (Almería). Avisos amarillos La AEMET ha activado además, desde la medianoche del martes día 5, el aviso amarillo por lluvias en el Estrecho de Cádiz (hasta las 18.00 horas) y en las comarcas malagueñas de Ronda, Sol y Guadalhorce (hasta las 15.00 horas). Por otra parte, el martes también estará vigente el nivel amarillo por nevadas en Granada (Guadix y Baza) y en Jaén (Cazorla y Segura), por viento en Almería (Levante, Poniente y Capital), y por fenómenos costeros en todo el litoral andaluz excepto en el de Huelva. Recomendaciones a la población Emergencias Andalucía ofrece una serie de consejos y recomendaciones para minimizar los efectos adversos que las nevadas pueden tener sobre la población. Es importante disponer de calzado y ropa adecuada y comprobar, antes de la llegada de las nieves, el estado en el que se encuentra nuestra vivienda, especialmente tejados y sistemas de calefacción. Es aconsejable desconectar los aparatos eléctricos que no sean necesarios, así como mantener abiertas las llaves de paso para evitar que el agua se congele en las tuberías. Lo más recomendable es permanecer en casa, sobre todo los niños y mayores; si hay que salir a la calle mejor llevar varias prendas ligeras y cálidas superpuestas, antes que una sola de tejido grueso. En un episodio de nevadas lo mejor es no coger el coche, pero si es inevitable, lo más adecuado es hacerlo acompañado e informarse sobre el estado de las carreteras antes de ponerse en marcha. Se recomienda circular con el depósito lleno, mantener limpio de nieve el tubo de escape, revisar los frenos, neumáticos, luces, líquido anticongelante y llevar cadenas (para ponerlas en caso de nieve dura o hielo). Aquellas personas que tengan previsto acudir a la montaña deben informarse antes de la predicción meteorológica y elegir la zona en función de su preparación física y del conocimiento que tengan del medio. Es importante conocer la ubicación de los refugios o cabañas en los que resguardarse en caso de que se produzca un descenso brusco de las temperaturas, tormentas u otra condición climatológica adversa, algo frecuente en zonas montañosas. En todos los casos, se aconseja llevar cargado el teléfono móvil, así como prestar atención y respetar las indicaciones de los carteles sobre posibles riesgos. En cuanto al viento y los fenómenos costeros, Emergencias 112 Andalucía recomienda cerrar y asegurar puertas y ventanas y retirar del exterior de las casas todos aquellos muebles y objetos (tales como toldos, tiestos, tendederos y macetas) que puedan caer a la calle y provocar un accidente. Si nos encontramos en la calle o en el campo, no debemos protegernos de las rachas de viento en zonas próximas a muros o tapias; es aconsejable alejarse de cornisas o árboles que puedan llegar a desprenderse. Además, se deben extremar las medidas de precaución si estamos junto a edificios en construcción o en mal estado. Siempre que sea posible, se evitará subir a andamios o plataformas similares que puedan verse desplazadas. En caso de encontrarnos en zonas marítimas, nos alejaremos de las playas y paseos marítimos que puedan verse afectados por las elevadas mareas y oleajes. Ante cualquier situación de emergencia, podemos llamar al Teléfono Único de Emergencias 112 Andalucía, gratuito y disponible las 24 horas del día los 365 días del año. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

