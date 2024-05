Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Algo falló en La Moncloa Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por sábado 04 de mayo de 2024 , 06:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se tomó cinco días de asuntos propios para "reflexionar" sobre su situación política. Según él, se sentía objeto de ataques infundados y terribles por parte de los medios de comunicación, jueces y demás. Pero, ¿qué ha salido de ese período de reflexión? Pues, que el mundo entero ha podido enterarse de que la esposa del Presidente del Gobierno de España está siendo investigada por un caso de corrupción. ¡Eso sí que es un regalo! La verdad es que tampoco la realidad llega a ese extremo de ser investigada por un caso de corrupción, pero lo cierto es que más allá de las fronteras españolas, tampoco se les puede decir que conozcan a fondo lo que está pasando. Así que no es aventurado decir que la idea que ha quedado en el común de los ciudadanos del mundo que han accedido a esa noticia es que la esposa del Presidente del Gobierno de España es investigada por corrupción. Pero hay otro asunto más, no menor, que también es interesante. Y es que hasta el momento nadie había pensado en la sucesión de Pedro Sánchez. Y precisamente esos 5 días alejados del mundanal ruido han servido para que dentro del Partido Socialista se empiecen a preguntar qué pasa después de Sánchez y que aquellos que tienen ciertas ganas de sustituirle empezarán a moverse. ¿Empezarán a moverle la silla? Ha generado una situación de intranquilidad dentro de su propio partido, que antes no existía. Antes, todo el mundo consideraba que Pedro Sánchez era el gran líder que necesitaban y que estaba gobernando con pleno éxito, que estaba saliendo sabiendo salir airoso de todo. Pero, a raíz de esta idea tan personal y tan personalista, lo que nos hemos encontrado es que algunos ya han empezado a pensar que hay que sustituir a Pedro Sánchez y por lo tanto, los nervios y las intenciones han comenzado a verse. Después de todo esto, la verdad no parece que haya sido precisamente una jugada estratégica a las que nos tiene acostumbrados. Algo huele mal en Moncloa y no es solo el olor a corrupción. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia", "Más allá del cementerio azul", "Covid19: Diario del confinamiento" y la novela "Todo por la patria" 1428 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Todos los firmantes