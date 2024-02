ANDALUCÍA Ampliar Algunos récords de la economía andaluza Lola Benavides x lolabenavidesnoticiasdealmeriacom/13/13/31 Por facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El panorama económico de Andalucía ha experimentado notables avances en los últimos años, marcando hitos significativos que reflejan el dinamismo y la vitalidad de la comunidad. Bajo la administración del Partido Popular, se han implementado seis reformas fiscales que han posicionado a Andalucía como la segunda comunidad autónoma más competitiva en términos de carga impositiva, solo por detrás de la Comunidad Autónoma de Madrid. A pesar de estas reducciones fiscales, la comunidad ha logrado aumentar su recaudación en ocho mil millones de euros, demostrando su capacidad para generar ingresos incluso en un entorno de bajada de impuestos. Uno de los pilares de la economía andaluza, el sector agrario, ha enfrentado desafíos como la sequía, pero a pesar de ello, el Producto Interno Bruto (PIB) de Andaucía creció en el cuarto trimestre de 2023, superando en dos décimas la media estatal. Este crecimiento sostenido ha llevado a Andalucía a dejar de ser un "farolillo rojo" para convertirse en un polo de atracción tanto para profesionales como para inversores. Los récords en exportaciones son un claro ejemplo del éxito económico Andalucía. En 2022, las exportaciones andaluzas alcanzaron los 43.000 millones de euros, un aumento del 32,4% con respecto al último año de gestión socialista en 2018. Asimismo, la inversión extranjera productiva ha experimentado un notable incremento, llegando a casi cuatro mil millones de euros entre 2019 y 2022, el doble del período anterior y un 93% más que durante los cuatro años de gobierno socialista. En el ámbito laboral, Andalucía ha batido récords en el número de ocupados, con 3,4 millones de andaluces empleados, lo que representa 302.000 ocupados más que en el último año de gestión socialista. Además, el turismo ha experimentado un crecimiento sin precedentes, alcanzando los 33,9 millones de turistas el año pasado, con proyecciones para superar los 35 millones y un enfoque claro en la calidad del turismo y la lucha contra la estacionalidad. Estos logros económicos reflejan el arduo trabajo y la visión estratégica del Gobierno regional, que ha sabido aprovechar el potencial de Andalucía para impulsar su desarrollo económico y social. Con récords en exportaciones, inversión extranjera, empleo y turismo, la sociedad andaluza tiene motivos para sentirse orgullosa y confiar en un futuro prometedor. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

