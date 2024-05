Economía Ampliar Alianza Junta-Regantes contra la sequía Fernández-Pacheco y Cepeda unen fuerzas para garantizar el futuro del regadío Lola Benavides x lolabenavidesnoticiasdealmeriacom/13/13/31 Por lunes 13 de mayo de 2024 , 13:32h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La provincia de Almería, que ha sido uno de los puntos más afectados por la sequía en Andalucía, ha sido el escenario de una reunión importante entre el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, y el presidente de la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua), José Manuel Cepeda. El objetivo de la reunión era analizar la situación actual y futura del regadío en Andalucía. Durante el encuentro, ambos han coincidido en la importancia de seguir trabajando con premura en las infraestructuras hidráulicas que necesita Andalucía para hacer frente a la sequía que actualmente estamos sufriendo. Fernández-Pacheco ha destacado que "aunque lleguen lluvias que alivien la situación, hay que seguir trabajando para garantizar que Andalucía se encuentre en buenas condiciones para la próxima sequía". Por su parte, Cepeda ha resaltado la apuesta de los regantes por continuar avanzando en modernización de regadío e innovación, como lo demuestra el proyecto de riego sostenible 'Reutivar', que fue premiado con el Premio Andalucía de Medio Ambiente en 2020. La reunión ha sido vista como un paso importante para garantizar el futuro del regadío en la región y para trabajar juntos para superar los desafíos que plantea la sequía. Fernández-Pacheco ha manifestado su disposición a mantener un diálogo abierto con los regantes, agricultores y todos los agentes involucrados en la actividad del campo andaluz. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.