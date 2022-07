PORTADA Economía Capital Almería Diputación Sucesos Deportes Entrevistas Opinión Provincia Agenda ANDALUCÍA ESPAÑA Sociedad Salud Universidad Televisión Pasatiempos Hemeroteca Sociedad Ampliar Alicia Collado: "Los videntes auténticos te hablan con sinceridad" Escucha la noticia Las personas han recurrido a la videncia desde los inicios de la historia. Sin embargo, siempre se ha hecho con cierto temor a que nos mientan. Por eso, cuando un equipo demuestra la sinceridad de la que hace gala el de Alicia Collado vidente, es normal que consigan la reputación de la que este grupo disfruta. Probablemente, el nombre de Alicia Collado te resulte familiar. Y no es para menos, ya que se trata del equipo líder en el sector de la videncia, no solo en España, también en Latinoamérica. Este grupo de expertos ha conseguido llegar a esta posición gracias a su duro trabajo, pero también a su lucha constante contra el fraude en la videncia. Y es que la batalla que mantiene el equipo de Alicia Collado contra la estafa es reconocida tanto por otros profesionales como por sus clientes. Es uno de los factores que demuestran que este grupo es de total confianza. Además, según Alicia Collado, y las últimas noticias así lo confirman, están consiguiendo reducir poco a poco la estafa en el sector de la videncia. Alicia Collado: videntes reputados a nivel internacional Pero, ¿quiénes son Alicia Collado? Y, sobre todo, ¿cómo han llegado a ser el equipo líder en videncia a nivel internacional? Este equipo de expertos en materias esotéricas está formado por tarotistas y una ritualista especializada, sobre todo, en amarres de amor. Han sido estos rituales los que les han ayudado a alcanzar la fama de la que hoy gozan. A lo largo de sus muchos años de experiencia en el sector, el equipo de Alicia Collado vidente ha ayudado a muchas personas a tratar de encontrar una solución a sus problemas amorosos. De hecho, han ido mejorando sus hechizos de amor, tanto que los amarres de amor más efectivos podrían ser los de este equipo. El éxito de los videntes de Alicia Collado, ¿a qué se debe? El éxito de este equipo se debe, en gran parte, a los buenos resultados que han demostrado que pueden llegar a tener sus rituales. Sin embargo, otra gran parte se debe al excelente trato al cliente del que hace gala el equipo de Alicia Collado vidente. Siempre el trato al cliente es fundamental para cualquiera que ofrezca un servicio, pero mucho más en un sector tan especial como es el de la videncia. La mayor parte de las personas que llegan hasta el equipo de Alicia Collado lo hace en un momento complicado de su vida. Por esto, es fundamental que reciban un trato exquisito. Hay muchas características que diferencian a este equipo del resto de profesionales del sector. La comprensión y empatía con la que tratan a sus clientes en todo momento, la discreción y la total confidencialidad… Pero, lo que más los diferencia, es su total y absoluta sinceridad. Y esta es, precisamente, la misma cualidad que demuestra que el equipo de Alicia Collado no estafa. Alicia Collado: videntes que luchan contra la estafa en el sector De hecho, el nombre del equipo de Alicia Collado vidente está muy ligado a la lucha contra la estafa en el sector. Empezando desde su propio grupo: cuando un cliente llega hasta ellos, analizan su caso. Si los arcanos muestran que no tiene ninguna posibilidad de salir adelante, o las posibilidades son muy bajas, se lo dirán sin tapujos. Opinan que no hay necesidad de causar más daño a quienes están atravesando un momento difícil. Por este mismo motivo, prefieren ‘perder un cliente’ que hacerle perder su tiempo, su dinero y jugar con sus ilusiones. Esta es una de las primeras acciones del equipo de Alicia Collado contra la estafa, pero no la última. También se dedican a perseguir y señalar a falsos videntes, para que quienes estén pensando en recurrir a la videncia para tratar de encontrar la solución a algunas de sus preocupaciones puedan hacerlo con total confianza. El objetivo de este equipo es terminar con esta lacra, que tanto daño causa, no solo a quienes sufren la estafa, sino también a los profesionales del sector. Según Alicia Collado, los videntes profesionales están muy afectados por esta lacra Cuando una persona sufre un engaño de este tipo, es muy complicado que vuelva a confiar en la videncia. Pero, además, tiende a pensar que todos los profesionales del sector son iguales. Y nada más lejos de la realidad. El equipo de Alicia Collado vidente quiere terminar con esto, ya que es algo que afecta a todo el sector de la videncia y el esoterismo. Han sido muchos los videntes profesionales que, a lo largo de los años, se han visto perjudicados por falsos videntes que se han aprovechado de su buena reputación para intentar enriquecerse. Esto ha provocado que muchos de ellos hayan visto su buena imagen manchada y hayan tenido que pelear mucho para volver a ganarse la confianza de los clientes. Este es otro de los motivos que lleva a luchar al equipo de Alicia Collado contra la estafa, ya que consideran injusto que unos farsantes echen por tierra el trabajo de auténticos videntes profesionales y la reputación que los ha llevado años construir con esfuerzo y dedicación.



Detecta con Alicia Collado a videntes auténticos y huye de los falsos El equipo de Alicia Collado vidente opina que prevenir es mejor que curar y, de esta forma, se evitan algunos engaños. Para frenar, según el equipo de Alicia Collado, una estafa hay muchos indicios que se pueden tener en cuenta para detectar el engaño. Sin embargo, este grupo de expertos considera que los más importantes son los que explicamos a continuación. Para empezar, un auténtico vidente nunca te garantizará resultados 100% asegurados en un tiempo récord. Nunca nada en esta vida es seguro, y menos en la videncia, donde se trabaja con elementos que, por mucho que queramos, no podemos controlar del todo. Además, cualquier trabajo en videncia necesita de un tiempo determinado para llevarse a cabo, y no son horas precisamente. Por este mismo motivo, si un supuesto vidente te garantiza que tendrás ciertos resultados, y además en muy poco tiempo, no tengas dudas de que es una estafa. No cometas el error de confiar en esa persona y sigue buscando un auténtico vidente profesional. Para Alicia Collado, un vidente profesional te dirá la verdad Otra de las señales que pueden indicarte que estás ante un verdadero profesional es la sinceridad y honestidad con la que se dirige a ti. Para el equipo de Alicia Collado, un vidente auténtico siempre te dirá la verdad, aunque sea algo que no quieres oír. Además, siempre te contestará de manera directa y clara, y nunca desviará el tema para tratar de no responder a tus preguntas. Es normal que, si es la primera vez que te pones en manos de un vidente, tengas muchas dudas al respecto y muchas preguntas que hacer. Por ello, si el supuesto profesional no te ayuda a resolverlas, empieza a sospechar. Si realmente es un vidente bueno, sabrá darte las respuestas que necesitas. Además, te responderá con total sinceridad, aunque no sea lo que quieres oír en ese momento. Sin embargo, créenos cuando te decimos que a la larga sabrás apreciarlo. Un verdadero vidente, según Alicia Collado, no desaparece cuando pagas Y, por supuesto, un auténtico vidente profesional no desaparece cuando ya has pagado por un ritual. En este sentido, el equipo de Alicia Collado vidente asegura que los auténticos profesionales te acompañan en todo momento, informándote periódicamente de cómo avanza tu ritual. Un signo evidente, que consideran en Alicia Collado una estafa, de que no estás trabajando con profesionales de verdad es que desaparecen cuando pagas. Y es imposible volver a contactar con ellos para saber siquiera si el trabajo por el cual pagaste está en marcha o no. Por este motivo, este equipo de expertos recomienda siempre investigar las opiniones que tiene el supuesto vidente para comprobar si realmente es un auténtico profesional o no. Si las opiniones que encontramos son pocas y, además, no son muy buenas, mejor seguir buscando a un auténtico vidente bueno. En Alicia Collado son videntes profesionales: ponte en manos de auténticos expertos En el mundo de la videncia y las ciencias ocultas hay auténticos profesionales que están dispuestos a intentar ayudarte a buscar solución a las preocupaciones que te persiguen. Además, gracias a estos consejos del equipo de Alicia Collado vidente podrás tener la tranquilidad de que serás capaz de detectar un intento de engaño si aparece. Pero si no te la quieres jugar, nuestra recomendación es que confíes en el equipo de Alicia Collado. Cuentan con muchos años de experiencia a sus espaldas y son líderes en el sector en España y Latinoamérica. Además, la lucha constante del equipo de Alicia Collado contra la estafa da la tranquilidad de estar trabajando con auténticos profesionales que aman su trabajo. Si quieres contactar con este grupo de expertos, puedes hacerlo a través de su página web oficial. En ella, encontrarás su teléfono de contacto real, para que puedas comenzar a hablar con estos profesionales e intentar alejar de ti todo eso que te preocupa y te crea inquietud.

