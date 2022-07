Economía Ampliar ¿Qué errores debes evitar cuando inicias una campaña de email marketing? jueves 07 de julio de 2022 , 15:32h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Por Sara Dominguez Baeza. El marketing a través de emails es una estrategia que se ha ido reinventando con el paso de los años. De ser una práctica prácticamente obligada antes de la aparición de las redes sociales, cayó prácticamente al olvido tras el ascenso al éxito de estas. Sin embargo, en los últimos tiempos se han ido reformulando todos los escenarios, pues los expertos en marketing han comprendido que es más eficiente sacar partido de todas las técnicas a su disposición para ganar prospectos y generar más interés entre sus clientes potenciales. El marketing a través de campañas de email se cuela en este panorama por una sencilla razón, las marcas tienen control sobre qué envían, cuándo y cómo. Además, es una técnica que asegura un elevado retorno de la inversión. Por ello, lejos de estar desahuciado, tiene un elevado potencial. Y esto es especialmente cierto cuando se acude a plataformas o gestores especializados en campañas con esta herramienta. No obstante, el éxito de una buena campaña siempre está ligado a no cometer errores en ella. Las siguientes son algunas de las estrategias a evitar en email marketing. Excederse en el número de emails enviados Incluso si tu marca o empresa ofrece constantemente ofertas y descuentos, hay que medir bien el número de envíos. Es un error que el cliente detecte que eres una marca pesada, y lo hará cuando envías un email y otro y otro a la vez. Saturar la bandeja de entrada de tus clientes o clientes potenciales con mensajes reiterativos es contraproducente. La calidad que pueden tener estas comunicaciones pierde valor en comparación con el número de mensajes enviados. Por ello, no importa que tus emails sean atractivos y ofrezcan buenas ofertas, pues el consumidor estará cansado de recibirlos. Insistir con los emails es importante, claro, pero hay que encontrar el equilibrio perfecto. Acumulación masiva, pero incorrecta de datos Una de las claves de una buena campaña de email marketing es conseguir muchas direcciones de correo electrónico para ampliar la base de datos de posibles clientes. A partir de ahí se podrán lanzar más segmentando esos clientes a partir de la información obtenida. Ese trabajo que no se ve es esencial, porque permite filtrar más las comunicaciones y hacerles llegar los mensajes a quienes verdaderamente están interesados en estos. Por suerte, para avanzar en este camino hay soluciones disponibles en el mercado como la plataforma Mailrelay. Este gestor de correo electrónico permite el envio masivo de emails con el que se pueden lanzar hasta 80.000 correos electrónicos al mes, y subir 20.000 contactos. Por tanto, no es solo una herramienta de automatización, sino que es también un espacio en el que acumular información de posibles clientes. La cuenta de Mailrelay incluye soporte, no tiene publicidad ni tampoco limitaciones de envío diarias. Además es gratuita. Es una plataforma muy atractiva para hacer del email marketing una estrategia exitosa y bien trabajada. Los correos electrónicos con mensajes de urgencia Seguro que has recibido en alguna ocasión un email con un título de advertencia que incluso puede resultar preocupante. ¡Apúrate! ¡El tiempo se va a acabar! ¡Últimas unidades disponibles! Esto, lejos de generar interés en el usuario acaba por despertar su desidia. Muchas empresas han caído en este error, y en ocasiones simplemente es un gancho para que la persona que recibe el email lo abra. A veces puede tratarse de correo basura, pero por suerte esos emails son muy detectables. Pero cuando no es así y es una empresa la que está ofreciendo sus servicios, si descubres que la urgencia no era tal, la sensación del lector es de rechazo. Es posible que la empresa haya logrado parte de su objetivo, que el lector lea el correo electrónico, pero a largo plazo supone perder un cliente potencial, pues este asume que no es una compañía sincera en sus comunicaciones. No facilitar al lector opciones para darse de baja La ley de protección de datos obliga a las empresas a ofrecer sistemas sencillos para que los lectores se den de baja de una suscripción o dejen de recibir correos electrónicos. No obstante, muchas compañías intentan sortear esta realidad. A menudo no tiene consecuencias para la empresa, pues los lectores van acumulando mensajes sin darse de baja e incluso se pueden interesar por alguna promoción, pero es un error insistir en esta práctica. Pero si el lector se cansa, o si este camino que propone la empresa le lleva a acumular más datos personales, a que pase más tiempo en su espacio web y a recibir más ofertas por parte de la empresa, el resultado es un mayor grado de rechazo. El email marketing es una estrategia muy apta para captar clientes y hacer crecer a una empresa, pero debe ejecutarse de manera correcta, sumándolo a otras técnicas y segmentando clientes en función de los objetivos a lograr por la marca. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

