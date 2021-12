Economía Aliexpress aumentan sus ventas en Chile y esta es la razón viernes 10 de diciembre de 2021 , 07:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Aliexpress es una plataforma con una gran cantidad de productos y que ha conseguido un incremento en sus ventas increíbles. Esto responde a múltiples factores, por ejemplo, el hecho de que las compras a través de internet han aumentado significativamente sobre todo en tiempos de pandemia. En el caso concreto de Aliexpress se trata de una plataforma bastante conocida, siendo una de las más grandes tiendas virtuales de China. Por lo que la misma permite la compra y venta de una gran cantidad de productos. De hecho, son millones de opciones que se pueden encontrar solo en este sitio, no importa la categoría que elijas seguramente encuentres lo que buscas o algo que te interese comprar. Aliexpress Chile está lleno de productos de higiene personal, dispositivos electrónicos, ropa, calzado, productos para el hogar, electrodomésticos, bisutería, etc. Pero eso no es lo único que hay que considerar, ya que esta plataforma también ofrece a sus usuarios muchas otras ventajas al momento de comprar y vender. Por ejemplo, ofrece una rapidez al recibir el pedido, una interfaz bastante sencilla, por lo que no tendrás problema para encontrar lo que buscas, es bastante fácil de usar, sus precios son bastante accesibles, no hay limitaciones de pedidos mínimos, entre otros. Como resultado de los aspectos mencionados es completamente entendible que las personas quieran acceder a los productos y aprovechen las oportunidades que Aliexpress tiene para ofrecerte. Pero antes de seguir con las razones que llevaron a que Aliexpress aumentará sus compras, hay que saber que esta plataforma pertenece al grupo comercial Alibaba. Siendo este último considerado un emporio del comercio de bienes y servicios, contando con millonarios ingresos que hacen que sea un competidor muy fuerte para Amazon. De hecho, de acuerdo con la información difundida por la prensa el mercado electrónico de China ha logrado superar al de Estados Unidos. Esto último, se debe en gran parte a los beneficios que ofrece Aliexpress. Para empezar, tenemos envíos gratis y directo a casa. Esto es una gran ventaja, ya que los clientes pueden esperar sus productos en el sitio que quieran sin la necesidad de salir de su casa para buscarlos en centro comerciales. Además, el envío, por lo general, suele ser rápido, de hecho, por un pequeño coste adicional el pedido puede llegar en menos tiempo. Por otro lado, Aliexpress tiene millones de productos, por lo que no solo hay diversas marcas y tallas, sino que también se consiguen precios muy variados. Esto quiere decir que las personas que compran por este medio, pueden disponer de diversos presupuestos y, además, adquirir con ellos lo que están buscando con éxito. Además, de esto podemos encontrar un sistema de valoración y comentarios. Este sistema es bastante útil, ya que ofrece mucha más seguridad a los compradores de esta plataforma. Gracias a este sistema de valoración de los productos, se puede conocer la calidad de lo que se quiere adquirir. De este modo, se va a poder tomar la decisión de si comprar o seguir comparando entre las distintas ofertas. Hay que mencionar que la intención de esta plataforma virtual es poder ofrecer varias opciones para conseguir que sus clientes se sientan seguros al momento de invertir y obviamente también estén satisfechos al recibir su compra. De hecho, para tu mayor tranquilidad, otra de las ventajas de esta plataforma es que te permite realizar seguimiento a tus pedidos. Esto último, quiere decir que puedes saber dónde está tu pedido en cada paso, al mismo tiempo puedes conocer el tiempo estimado de entrega. Con respecto al tema del pago este es seguro y efectivo. De hecho, Aliexpress ofrece los más importantes mecanismos para facilitar el pago de los productos. Además, el pago no se va a liberar al vendedor a menos que se haya confirmado la entrega del producto en buenas condiciones. Si este no es el caso entonces se puede solicitar un reembolso. Hay que aclarar que esto no quiere decir que sea algo que suceda con frecuencia, de hecho, es poco probable que suceda, pero viene bien saber que incluso en esos casos estamos protegidos. En general todas son ventajas con Aliexpress y esto es lo que ha hecho que se vuelva una plataforma tan popular entre los chilenos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

