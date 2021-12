Almería Almería es la provincia andaluza con más partos de madre extranjera viernes 10 de diciembre de 2021 , 07:41h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El crecimiento natural de Andalucía sigue en negativo aunque con mejoras respecto al 2020 El crecimiento natural de Andalucía se ha reducido de manera cuantiosa a partir del año 2020 debido a la pandemia mundial del COVID-19. Sin embargo, el año 2021 ha presentado mejores cifras debido a la bajada de defunciones comparado con el año anterior. En la comunidad andaluza, la cifra de nacimientos ha solido ser declinante desde el año 2009, pero ha tenido un descenso importante en el año 2020 debido al incremento de defunciones por los múltiples contagios del COVID-19. Las defunciones durante el año 2020 fueron un total de 78.461 que, frente a los 65.522 nacimientos que hubo durante todo el año provoca que el crecimiento natural andaluz se convierta en negativo, concretamente se obtuvo un crecimiento natural de -12.939. El número de nacimientos continuó la tendencia decreciente desde 2009 (solo interrumpida por el incremento experimentado en el año 2014), con un descenso en 2020 del 5,6% respecto al año anterior. El número de matrimonios descendió un 50,8% respecto a 2019, mientras que las defunciones experimentaron un aumento del 11,3% respecto al año anterior. La evolución de estos eventos se ha visto condicionada por la irrupción de la pandemia provocada por el COVID-19. El número de partos de madres residentes en Andalucía fue de 64.602 durante el año 2020, siendo Sevilla la provincia que mayor porcentaje obtuvo en cuanto a partos múltiples. Además, podemos destacar que el 98,7% de dichos partos fueron partos dobles. En cuanto a las defunciones, el año 2020 supera con un 11,3% las cifras de defunciones respecto al año anterior, como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Cabe destacar que de estas defunciones, el 51,3% fueron hombres y un 3,6% del total fueron extranjeros. Entre las personas con nacionalidad española, aproximadamente el 20% de las defunciones tuvieron lugar antes de los 70 años. Además, los meses con mayor número de fallecimientos fueron entre los meses de noviembre y enero, donde la ola de contagios fue más agresiva. El 2021 ha presentado mejores datos sobre el crecimiento natural de Andalucía, aunque sigue presentando cifras negativas. La mejora se debe a que el número de defunciones se ha reducido considerablemente durante este año gracias a la mejora del COVID-19 con la aparición de la vacuna contra éste. Durante el primer trimestre de este año se han producido un total de 15.208 nacimientos, frente a las 23.362 defunciones, por lo que el crecimiento natural del año 2021 es de -8.154, vuelve a ser negativo pero con una clara mejoría comparada con la cifra del año anterior. En cuanto a los nacimientos durante el 2021, cabe destacar que el 16,4% fueron de matrimonios en los que uno de los progenitores era extranjero, destacando la provincia de Almería que obtuvo un 36,6%. Por otro lado, de las 23.362 defunciones que se produjeron durante este año, el 52,4% pertenecen a hombres y un 4% a personas extranjeras, cifras bastante semejantes al año 2020. Sin embargo, podemos observar una clara diferencia respecto al año anterior, y es que el 69,9% de las defunciones correspondían a personas mayores de 74 años, frente a los fallecimientos del 2020 que tuvieron lugar por debajo de los 70, algo bastante relacionado con la mejora del COVID-19. Partos y Nacimientos El número de partos ocurridos en 2020 de madres residentes en Andalucía fue de 64.602, un 5,3% menos que en el año anterior. Los partos múltiples, 1.102, representaron un 1,7% del total, siendo la provincia de Sevilla la que presentó un mayor porcentaje, con un 2,0%. El 98,7% de los partos múltiples correspondieron a partos dobles (1.088), donde el 34,7% fueron mixtos (un niño y una niña), el 31,5% de dos niños y el 33,8% de dos niñas. Partos según multiplicidad y sexo. Año 2020 De los partos que tuvieron lugar fuera de los centros sanitarios, 258, el 58,5% aconteció en el propio domicilio de la madre. Las provincias de Granada, Cádiz y Málaga presentaron los porcentajes más elevados con un 71,1%, un 67,7% y un 65,2% respectivamente. Respecto al día de la semana de ocurrencia del parto, destacar que de lunes a viernes tuvieron lugar el 75,2% y durante el fin de semana el 24,8% restante. Y con referencia al mes, los porcentajes varían entre el 9,1% de octubre y el 7,1% de diciembre. Todas las provincias andaluzas vieron disminuir el número de nacimientos en 2020. Granada presentó el mayor descenso relativo con un 7,7%. Por sexo, el porcentaje de nacimientos de niños (51,2%) fue superior al de niñas. Atendiendo a la nacionalidad, el número de nacimientos de madre española fue de 56.121, un 5,6% menos que el año anterior, mientras que el de madre extranjera fue de 9.401, un 5,2% menos. Los nacimientos de madre extranjera representaron el 14,3% del total de nacimientos, porcentaje igual que en 2019. Por provincias, el porcentaje más alto de nacimientos de madre extranjera se produjo en Almería, 35,6%, seguida de Málaga con un 20,5%. En cuanto al estado civil de la madre, el número de nacimientos de madre no casada (33.496) descendió un 7,0% respecto a 2019, suponiendo el 51,1% del total de nacimientos (51,9% en 2019). Las provincias que presentaron un mayor porcentaje fueron Cádiz y Huelva, con un 57,8% y un 55,9% respectivamente. La provincia de Jaén fue la que presentó un menor porcentaje, con el 40,0%. La edad media de las madres fue de 32,5 años. Del total de nacimientos, el 50,9% correspondió a madres primerizas. El 59,7% de los nacimientos de madres casadas y primerizas ocurrieron antes de cumplirse el tercer año de matrimonio. Por provincias, el porcentaje más alto de estos nacimientos se situó en Córdoba con el 65,2%. De las madres que tuvieron su segundo/a hijo/a a lo largo de 2020, el 37,8% estrenaron su maternidad en algún momento de los tres años anteriores, siendo dos y tres años el tiempo transcurrido entre nacimientos (intervalo intergenésico) más frecuente. Defunciones El número de defunciones de residentes andaluces durante 2020 fue de 78.461, un 11,3% más que el año anterior, incremento explicado en su mayor parte como consecuencia de la pandemia provocada por el COVID-19. Solo el 0,8% se registraron fuera de Andalucía. El porcentaje de defunciones de hombres (51,3%) superó al de mujeres. Del total de defunciones, 2.813 eran personas de nacionalidad extranjera (un 3,6%), si bien su distribución por grupos de edad es muy distinta de las defunciones de nacionalidad española. Defunciones por edad y nacionalidad. Año 2020 Entre las personas con nacionalidad española, el 21,3% de las defunciones tuvieron lugar antes de los 70 años. Este porcentaje se elevó al 42,1% entre las personas con nacionalidad extranjera, debido fundamentalmente a que este colectivo tiene una estructura de población más joven. Los meses con mayor número de defunciones fueron noviembre y enero, con el 9,9% y 9,7%, respectivamente. El mes que presentó menor número de defunciones fue junio, con un 6,7%. Matrimonios El número de matrimonios celebrados en 2020 y que fijaron su residencia en Andalucía fue de 15.175 (un 50,8% menos que en 2019), descenso que está relacionado con las limitaciones impuestas para las celebraciones colectivas con motivo de la pandemia. De ellos, el 1,0% se celebraron fuera de Andalucía. Del total, 14.623 fueron matrimonios entre personas de distinto sexo (un 51,2% menos que el año anterior) y 552 del mismo sexo (38,7% menos que en 2019). De estos últimos, el 54,7% fueron matrimonios entre mujeres. Atendiendo al tipo de celebración, el 87,2% fueron exclusivamente civiles, registrándose el mayor porcentaje en Málaga con un 90,6%. En el extremo contrario se encuentra Jaén, con un 79,5%. Matrimonios por tipo de celebración. Año 2020 Si se tiene en cuenta la edad de los cónyuges se observa que en el 42,5% de los matrimonios de distinto sexo se distanciaban entre uno y tres años de edad, al igual que para el 41,4% de los matrimonios del mismo sexo entre mujeres. Sin embargo, en los matrimonios del mismo sexo entre hombres esa diferencia es mayor, obteniéndose que en el 27,6% de estos matrimonios la diferencia es de más de 10 años. Frecuencia de matrimonios de distinto sexo según la edad de los cónyuges. Año 2020 En el 18,1% de los matrimonios, al menos un cónyuge cambió de municipio de residencia tras el matrimonio, destacando Granada como la provincia que presentó mayor porcentaje (24,0%) y Cádiz en el otro extremo con el 15,2%. Durante el año 2020, 2.196 matrimonios tenían algún cónyuge de nacionalidad extranjera, el 14,5%. Este porcentaje es similar tanto en matrimonios de distinto sexo como del mismo sexo. De esos 2.196 matrimonios, el 87,5% correspondieron a matrimonios de parejas mixtas entre españoles y extranjeros. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

