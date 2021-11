Opinión AlmAnimal: la gran feria de las mascotas Margarita Cobos Más artículos de este autor Por sábado 27 de noviembre de 2021 , 11:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia

El Parque del Andarax acoge a lo largo de todo este fin de semana el primer gran evento dedicado al bienestar animal. ¡Y no os lo podéis perder! Desde el Ayuntamiento de Almería lo hemos preparado con mucho cariño para que sea un estupendo foro de encuentro en el que los amantes de los animales, que nos consta que cada vez somos más y más, aprendamos mucho y, sobre todo, lo pasemos muy bien. Durante este sábado y domingo, de 10.00 a 18.00 horas, los almerienses vamos a tener la oportunidad de asistir a talleres, concursos, desfiles o charlas muy interesantes a cargo de expertos, entre ellos el conocido veterinario y conductor del programa radiofónico de Onda Cero ‘Como el perro y el gato’, Carlos Rodríguez, que realizará desde el Parque su programa en directo; y la Fundación Mascoteros. Se tratarán temas que a todos los que tenemos mascotas nos preocupan, como son la alimentación, primeros auxilios, higiene, bienestar emocional... Además, aprovecharemos este evento para fomentar algo tan importante como es la adopción, y más ahora, a las puertas de la Navidad, presentando a los animales que esperan en el Centro Zoosanitario Municipal una familia para siempre, que los cuide y los quieran como merecen. También contaremos con la presencia de una decena de colectivos almerienses que hacen una labor extraordinaria con los animales y daremos a conocer la nueva Ordenanza de Bienestar Animal de Almería, que aprobamos por unanimidad el pasado mes de agosto en Pleno. Aún hoy muchos la desconocen y creo que podemos sentirnos muy orgullosos de lo conseguido, ya que hemos dado un paso importantísimo en lo que a bienestar animal se refiere, incluyendo el Método CER (captura, esterilización y retorno de gatos ferales), eliminando conceptos que solo creaban estigmas hacia algunas mascotas y abriendo más espacios para su esparcimiento, siempre siendo conscientes también de que a no todo el mundo les gustan los animales y que hay que mantener un equilibrio que permita una convivencia pacífica. En definitiva, van a ser dos jornadas en las que vamos a divertirnos y a aprender mucho sobre el cuidado de nuestras mascotas. Por ello, os invito a todos los que estéis leyendo estas líneas a que os acerquéis al Parque del Andarax, que lo hagáis con vuestra familia y, por supuesto, con las mascotas. ¡Lo vamos a pasar en grande!. Margarita Cobos Concejal del Ayuntamiento de Almería 18 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)