‘Bluestar’, ‘Tótem Loba’ y Farrucas triunfadores del ‘Almería en Corto’ de FICAL

sábado 27 de noviembre de 2021 , 09:00h

Los cortometrajes ‘Bluestar’, ‘Tótem Loba’ y ‘Farrucas’ han sido, sin dudas, los grandes triunfadores del Certamen Internacional de Cortometrajes ‘Almería en Corto’. El Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL) ha estrenado hoy una gala en exclusiva para ‘Almería en Corto’ que se ha clausurado con la entrega del Premio ‘Filming Almería’ a la serie ‘Heridas’. El público, equipos técnicos y artísticos de los cortometrajes y los artistas que han desfilado por la alfombra azul han llenado el Auditorio Maestro Padilla en una gala que ha conducido la presentadora de Días de Cine, Elena Sánchez, y que ha contado con la música de ‘Danza Invisible’.

Sánchez ha iniciado su presentación recordando que desde que FICAL comenzó su andadura bajo el impulso de la Diputación Provincial de Almería, los cortometrajes y los cortometrajistas siempre han tenido un papel fundamental en el festival. “Este año, para conmemorar las veinte ediciones del certamen, hemos querido darle la importancia que se merecen y dedicarles una noche en exclusiva a los cineastas que probablemente más pasión le pone a su trabajo”, ha detallado.

La entrega de Premios ha comenzado con acento francés, puesto que el Premio ‘Cecilio Paniagua a Mejor Fotografía’ ha sido para Agustín Barbaroux por el cortometraje ‘Haut Les Cours’ que ha recibido de manos de la actriz Elena Martínez. El premio Gil Parrondo ‘Mejor Dirección Artística’ ha recaído este año en Weijia Ma, por el cortrometraje ‘He An (Step in to the River)’. Paco Tous ha sido el encargado de dar paso al vídeo que ha enviado la cineasta desde China.

El primero de los premios que ha recibido ‘Bluestar’ ha sido el premio al Mejor Guión que ha recogido Manon Klelnjans, ayudante de producción de la producción belga, que no sabía que lo mejor estaba por llegar.

El Premio de la Asociación de Escritoras y Escritores Cinematográficos de Andalucía (ASECAN) ha sido para ‘Farrucas’, que en la jornada de ayer ya recibió el premio a los valores de ‘Amnistía Internacional’. El director, Ian de la Rosa ha recogido el premio acompañado de su compañera Carlotta Shiavon.

La Asociación de Periodistas – Asociación de la Prensa de Almería este año ha otorgado el Premio al mejor cortometraje almeriense a ‘Marcianos’, de David Pérez del Águila. Este premio está dotado con 2.000 euros y cuenta con un jurado conformado por periodistas de la provincia: Alicia Amate, Blanca Aneas, Yandira Villegas y Evaristo Martínez.

Acto seguido, el público ha disfrutado de la banda malagueña ‘Danza invisible’ que ha realizado dos actuaciones en una gala que, a su término, ha estrenado el documental de los 40 años sobre los escenarios de la banda malagueña: ‘A este lado de la carretera’.

El público que ha llenado las actividades de FICAL también ha tenido voz y voto y, por ello, ha concedido el ‘Premio del Público al mejor Cortometraje’ a The HandyMan del director australiano Nicholas Clifford. El director Javier Marco, que ha presentado la Ópera Prima ‘Josefina’ a concurso ha sido el encargado de dar paso al vídeo que ha mandado el australiano para agradecer este premio.

‘Bluestar’ ha vuelto a subir al escenario para recibir un segundo premio, el de Mejor Interpretación Masculina para Nissim Renard unos minutos antes de que el equipo de ‘Farrucas’ volviera a hacerlo para recoger el premio a la mejor interpretación femenina que ha recaído en Hadoum Benghindira que ha subido a las tablas acompañada por sus tres compañeras de reparto.

La directora Pérez Solano y el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, han abierto el sobre que contenía el premio de mejor dirección de cortometraje que ha sido también para Adrian Moyse Dullin del cortometraje Haut Les Couers. El Premio RTVE al mejor cortometraje ha sido para ‘Mama’, de Pablo de la Chica que ha agradecido a la Corporación este galardón.

El Premio ‘Fundación La Caixa’ al mejor Corto Nacional ha anunciado la recta final de la gala. La directora Pilar Solano y el director comercial de Caixabank en Almería, Málaga, Tarifa y Algeciras, Gerardo Cuartero, han sido los encargados de entregárselo a la actriz y directora Verónica Echégui por ‘Tótem Loba’.

El Premio a Mejor Cortometraje Internacional ha sido el que ha consagrado a ‘Bluestar’ como el cortometraje más laureado de la XX edición de FICAL, que este año han entregado el director Juanjo Giménez y el delegado de Turismo, Vicente García Egea.

Broche de oro, el Premio ‘Filming Almería’

La gala de este año se ha clausurado con la entrega del premio que creó Diputación, en el marco de FICAL, para aquellas producciones audiovisuales rodadas en la provincia que han contribuido a difundir los paisajes de Almería como plató natural. Es por ello que, el Premio ‘Filming Almería’ ha sido para ‘Heridas’. “Una serie que reinventa la serie turca ‘Madre’, la mejora y la convierte en un producto 100% de aquí. Contando, además, con un trabajo espectacular de dos estupendas actrices como María León y Adriana Ugarte”, según ha asegurado la presentadora de la gala. Lucía Alonso, de Atresmedia, y José María Caro de Buendía Estudios han recogido el premio de manos del diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán.

La gala se ha cerrado con el ‘Sabor de Amor’ de Danza Invisible, que ha levantado a la platea y al patio de butacas, y con la tradicional foto de familia que ha unido a entregadores y premiados en las tablas del Auditorio Maestro Padilla.