Economía Ampliar Almería acapara el 51% de las exportaciones hortícolas andaluzas jueves 25 de agosto de 2022 , 07:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Récord de Andalucía en exportación de frutas y hortalizas, con 4.424 millones y un crecimiento del 11,6% en el primer semestre de 2022 Andalucía alcanzó en el primer semestre de 2022 un nuevo récord de exportaciones de frutas y hortalizas, con 4.424 millones de euros, su máximo histórico en un semestre de que existen registros homologables (1995), gracias a un crecimiento del 11,6% respecto al mismo periodo de 2021, cuando también se contabilizó un récord en la serie histórica, a pesar de la crisis derivada del impacto del Covid-19. Con ello, la comunidad refuerza su liderazgo en las exportaciones hortofrutícolas de España, con dos de cada cuatro euros (46%) de las ventas nacionales, que alcanzaron los 9.699 millones de euros, muy por delante de las siguientes regiones, Comunidad Valenciana (23,1%) y la Región de Murcia (17,5%), según apuntan los datos de Extenda. El liderazgo de Andalucía tiene en la provincia de Almería su principal fortaleza, ya que entre enero y junio de 2022 acaparó el 51% del total de las exportaciones andaluzas, con un nuevo récord histórico para llegar hasta los 2.239 millones de euros, que suponen también el 23,1% del total nacional. Respecto de sus principales destinos, los 10 primeros son europeos, pero se aprecia un importante crecimiento hacia la diversificación en Canadá, el mercado que más crece de los 20 primeros, con más del doble facturado que el año anterior (126%), hasta superar los 18 millones de euros El sector hortofrutícola ha presentado una reveladora contribución a la balanza comercial andaluza, a la que aporta un superávit de 3.880 millones, que también es récord histórico, y con una tasa de cobertura del 813%, 340 puntos superior a la española. Por productos, en el primer semestre de 2022 lideraron las ventas las fresas, con 578 millones, el 13,1% del total, y un incremento del 10,1%; seguido por los pimientos dulces, con 574 millones (13%), cuyas ventas crecieron un 11,2%; y en tercer lugar se situaron los tomates, con 527 millones (11,9%) y un ascenso del 29,6%. En cuarto puesto, se encuentran los pepinos, con 404 millones, el 9,1% del total, y un alza del 44%; seguidos de las frambuesas, con 305 millones (6,9%) y un incremento del 14,9%; los calabacines, con 251 millones (5,7%) y un crecimiento del 24,6%; y los aguacates, con 215 millones (4,9%) y un leve descenso del 1,2%. A continuación, se sitúan las sandías, con 172 millones (3,9%) y un aumento del 6,8%; seguidas de los arándanos, con 169 millones (3,8%), que crecieron un 7,4%; y las lechugas, con 121 millones (2,7%), que incrementan sus datos con respecto los del año anterior un 15,1%. Finalmente, cabe reseñar, entre los primeros veinte productos, los crecimientos en ventas de los plátanos, con 1,7 millones, que alza sus ventas un 131%; y las uvas, con 3,8 millones de euros y un alza del 59%. Almería, líder y la que más crece Almería es líder e impulsor indiscutible del sector, con la mitad de las ventas andaluzas (51%) y casi un cuarto de las de España (23%), que suponen 2.239 millones. Es también la provincia en la que más crecen las ventas en este periodo, un 17,1% interanual. Le sigue Huelva, con 1.213 millones y un ascenso del 10,7% en el primer semestre de 2022. La tercera provincia exportadora de frutas y hortalizas fue Sevilla, con 296 millones (6,7% del total) y un alza del 8,5%; seguida de Granada, con 258 millones (5,8%) y un crecimiento del 12%; Málaga, con 253 millones (5,7%), que decrece un 5%; Cádiz, en sexto lugar, con 101 millones (2,3%) y un descenso del 16,1%; Córdoba, con 60 millones y el 1,3%, que cae un 1,3%; y, en último lugar, Jaén, con 4,2 millones (0,1%) y un crecimiento del 12,5%, el segundo mejor. Europa, primer mercado, Canadá, el que más crece Europa copa los primeros diez destinos de las exportaciones del sector hortofrutícola andaluz en el exterior. El primer país es Alemania, con 1.359 millones, el 30,7% del total y un avance del 13% con respecto al periodo de enero a junio de 2021; seguido de Francia, con 675 millones, el 15,3% del total y una subida del 7,2%. En tercer lugar se sitúa el Reino Unido, con 565 millones (12,8%) y un descenso del 4%; seguido de Países Bajos, con 502 millones, el 11,4% y un crecimiento del 21,7%; e Italia, con 196 millones, el 4,4%, con un alza del 9,7%. Su sexto mercado internacional es Polonia, con 191 millones (4,3%) y una subida del 18,2% con respecto a los primeros seis meses del año anterior; seguido de Bélgica, con 120 millones (2,7%) y un ascenso del 22,5%. En octava posición está Suiza, con 109 millones (2,5%) y un alza del 2,3%; seguida de Portugal, con 104 millones (2,4%) y un descenso del 3% y, en décimo lugar, Austria, con 88 millones (2%) y un crecimiento del 38%. Asimismo, entre los primeros veinte destinos de las frutas y hortalizas andaluzas, destacan los crecimientos de otros países europeos como Canadá (20º) con 18,2 millones y un incremento del 126%; República Checa, que es ya décimo tercer mercado, con 76 millones en ventas y un alza del 55%; Noruega (16º), con 27,9 millones, que crece un 43%; y Rumanía (19º) que sube un 38% hasta los 20 millones. Estos datos se derivan de las cifras de la Estadística de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo elaborados para Andalucía por el Observatorio para la Internacionalización de la Economía Andaluza de Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera, empresa pública de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior. Más información en: https://www.extenda.es/observatorio-internacionalizacion/

