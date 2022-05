Almería Almería acoge a 300 especialistas en Traumatología y Ortopedia miércoles 25 de mayo de 2022 , 12:02h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Desde el jueves 26 al sábado 28 tiene lugar el LI Congreso de la Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia y el XII Internacional de sociedades científicas de Andalucía, Marruecos e Italia Desde este jueves y hasta el sábado tiene lugar en Almería el LI Congreso de la Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia (SATO) que reúne a unos 300 especialistas de estas disciplinas. El Jefe del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología (COT) del Hospital Universitario Torrecárdenas, el Dr. Antoine Nicolás Najem Risk, es el presidente del comité organizador de este encuentro científico. Además del LI Congreso de la SATO, también se celebra el XII Congreso Internacional de la SATO-SOTIMI-SMACOT, por la inclusión en él de la Sociedad Marroquí de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SMACOT) y de la Sociedad de Ortopedia y Traumatología de la Italia Meridional e Insular (SOTIMI). Temas de actualización El Congreso se abre con la mesa de ortopedia infantil dedicada al tratamiento quirúrgico de fracturas pediátricas. Por su parte, la mesa del grupo de pie y tobillo analiza las fracturas del malévolo posterior o la cirugía de las secuelas de las lesiones en esta extremidad. La artroplastia (o remplazo) total de cadera es otro de los grandes temas de este congreso. La rigidez en los dedos centra la atención de la mesa organizada por el Grupo Andaluz de Mano. ¿Qué elementos se pueden mejorar en las unidades de prevención de segundas fracturas? ¿Cómo trato las fracturas complejas de hombro y codo? O qué técnicas de reparación condral en rodilla emplean los traumatólogos andaluces son otros asuntos sobre los que se aportarán nuevos conocimientos. Pero este congreso también cuenta con sesiones de pósteres, diversos talleres como el dedicado a los principios básicos de ultrasonidos en la patología de miembro superior e inferior. En palabras del Dr. Juan José Ballester, presidente de la SATO, se ha pretendido que “el congreso abarque los aspectos fundamentales de la práctica clínica de la Traumatología y la Ortopedia. Y pese a que este es el primer congreso presencial después de la pandemia, la SATO ha seguido desarrollando su programa de formación con diversos cursos, y, en el caso de los másteres, en colaboración con la Universidad Internacional de Andalucía”. Es el momento también, según el presidente del Comité Organizador del LI Congreso SATO, “de analizar de qué forma ha afectado la pandemia provocada por la COVID-19 en la gestión de nuestros servicios hospitalarios”. SATO La Sociedad Andaluza del Traumatología y Ortopedia, presidida por el doctor Juan José Ballester, jefe Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología (COT) del Hospital Universitario de Puerto Real, Cádiz, es una Sociedad de carácter científico sin ánimo de lucro, y su fin es el fomento del estudio, enseñanza, investigación y práctica de la especialidad de Traumatología y Ortopedia médica y quirúrgica, así como facilitar, proteger y promocionar la labor de los profesionales que la ejercen. Los orígenes de la SATO se remontan a mediados de los años 50. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

