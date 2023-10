Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Almería acoge el primer curso de drones para mujeres rurales de Andalucía martes 10 de octubre de 2023 , 17:18h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) ha presentado hoy en Almería su escuela itinerante de pilotaje de drones ‘FADEMUR Vuela’, que formará gratuitamente a 500 mujeres de toda España en esta disciplina. El acto ha contado con la presencia de la presidenta de FADEMUR Almería, Francisca Iglesias, la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en Almería, María del Mar Esparza, y la CEO de la empresa Pirineos Drone, Lara Iglesia. El primer curso de ‘FADEMUR Vuela’ en Andalucía comenzará mañana y tendrá una duración de seis semanas. En él participarán 30 mujeres rurales que obtendrán la titulación oficial de pilotas a distancia de UAS/drones y la certificación de fotogrametría. Además, podrán elegir entre dos especializaciones: drones para agricultura de precisión o drones con fines audiovisuales. ‘FADEMUR Vuela’ se enmarca dentro del programa ‘Plan Allen Rural’, que FADEMUR desarrolla con el apoyo de IKEA para mejorar la situación laboral de más de 1.000 mujeres rurales en el sector agroalimentario y el ámbito rural. El programa también incluye otras iniciativas como la transición ecológica de las explotaciones, la mejora de la comercialización, el agroturismo y la digitalización. FADEMUR ha destacado que su escuela de pilotaje de drones es una oportunidad para que las mujeres rurales accedan a un nicho de empleo emergente y con gran demanda. Asimismo, ha señalado que el uso de drones puede aportar beneficios a la agricultura y la ganadería, como el ahorro de recursos, el aumento de la productividad y la reducción del impacto ambiental. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

