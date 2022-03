Capital Almería acoge el XII Congreso de la Sociedad Andaluza de Nutrición Clínica y Dietética miércoles 09 de marzo de 2022 , 19:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La capital recibe este jueves a 250 profesionales en el Palacio de Exposiciones de El Toyo Almería se convertirá desde este jueves en capital de la alimentación saludable con la celebración del XII Congreso de la Sociedad Andaluza de Nutrición Clínica y Dietética (SANCYD), que tendrá lugar del 10 al 12 de marzo. El Palacio de Exposiciones y Congresos Cabo de Gata – Ciudad de Almería, en el Toyo, ha sido el escenario elegido para desarrollar un evento que congregará a 250 profesionales para abordar los avances de los últimos años y debatir sobre la salud en estos tiempos de pandemia. El concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, ha presentado el encuentro junto a Francisco Moreno, presidente del congreso y especialista en nutrición; María Ángeles Andrés, responsable de seguridad alimentaria del Hospital Torrecárdenas; y Pedro Mezquita, vicepresidente del congreso y jefe de la Unidad de Gestión Clínica de Endocrinología y Nutrición de Torrecárdenas. Carlos Sánchez ha mostrado su satisfacción por “reactivar la celebración de congresos que se paralizaron por la pandemia y hacerlo con profesionales que vienen de todas las provincias andaluzas e incluso de Madrid, Zaragoza o Murcia”. Asimismo, ha asegurado que “Almería es el mejor sitio para celebrarlo porque somos la huerta de Europa y somos sinónimo de salud sin olvidar nuestra dieta mediterránea”. El edil ha querido invitar a todos los participantes a visitar la ciudad “para disfrutar de nuestra gastronomía, nuestra red de museos y un excelente clima” y ha animado a los organizadores “a seguir apostando por Almería en próximas citas con la colaboración del Ayuntamiento”. Por su parte, Francisco Moreno ha subrayado que “queremos poner en valor la importancia que tiene la nutrición en la salud pública y en el ámbito hospitalario”. En este sentido, ha indicado que “la nutrición ha avanzado mucho y queremos contemplar esos avances relacionados con la enfermedad o el estilo de vida de las personas”. Moreno ha puesto el foco en la necesidad de “detectar la desnutrición del paciente de forma precoz” y ha anticipado que el congreso abarcará las patologías que tienen más relación con la nutrición de la mano de “los mejores médicos de Andalucía y de fuera de nuestra comunidad”. Entre los asuntos que estarán sobre la mesa, cabe destacar la nutrición en pandemia, el impacto de las nuevas tecnologías, el exceso de peso o la seguridad alimentaria. No obstante, el congreso contará con un total de 10 mesas informativas con perfiles muy reconocidos en el ámbito de la nutrición y la alimentación”. Programación El congreso arranca este jueves, a las 10.15 horas, con una mesa redonda sobre teleconsulta en nutrición y continuará a las a 11 horas con el impacto de las nuevas tecnologías en el ámbito del trabajo. Los tratamientos del paciente y el cambio de paradigma en la investigación se tratarán entre las 12.15 y las 13.45 horas. A las 17 horas se pondrá en marcha la mesa sobre nutrición personalizada y a las 18 horas será el turno de las nuevas técnicas del endonutriólogo. La jornada del viernes se abrirá a las 8.45 horas para abordar la seguridad alimentaria y la realidad de Almería. El exceso de peso se tratará de 10 a 11 horas y el manejo nutricional de la malabsorción se debatirá de 11.30 a 12.30 horas. Seguidamente, la nutrición parenteral tendrá su turno y a las 13.30 horas está prevista una conferencia magistral de Francisco Javier Padillo, del Hospital Universitario Virgen del Rocío. La intensa sesión de tarde se pondrá en marcha con la ponencia sobre alimentos del experto Tomás Arencibia a las 16 horas y continuará con una mesa redonda sobre el papel de la unidad de nutrición tras el alta hospitalaria. Antes de entregar el premio a la trayectoria profesional, programado a las 19 horas, se tratarán los retos nutricionales en el paciente pluripatológico. El congreso concluirá el sábado con la mesa “Nutrición en oncología” y una conferencia de clausura a cargo de Antonio Huete, subdirector del Hospital Universitario Torrecárdenas, y Miguel Ángel Arráez, del Hospital Regional Universitario de Málaga. Finalmente, se presentarán los proyectos premiados de Sancyd Investiga. La Sociedad Andaluza de Nutrición Clínica y Dietética La Sociedad Andaluza de Nutrición Clínica y Dietética - SANCYD es una sociedad científica sin ánimo de lucro que persigue el promover la nutrición como aspecto básico de la salud en el ámbito de Andalucía. El espíritu con el que nació y anima nuestros proyectos y actividades es esencialmente colaborativo y multidisciplinar. Actualmente agrupa y coordina a más de 150 socios, profesionales de la nutrición y la alimentación en diversas facetas: médicos, bromatólogos, farmacéuticos, dietistas-nutricionistas, enfermeros, dietistas o tecnólogos de alimentos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.