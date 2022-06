Deportes Ampliar Almería acoge en El Palmeral la celebración de la Liga Municipal de Vóley Playa miércoles 15 de junio de 2022 , 12:23h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El 16 y 17 de junio tendrá lugar la primera fase del torneo y, el 30 de junio y 1 de julio se desarrollará la segunda parte ¡ El vóley playa es uno de los deportes más queridos en Almería. Tanto es así que, con la llegada del verano, las playas se llenan de jugadores con la ilusión de practicar esta disciplina que tan beneficiosa es para la salud. De este modo, El Palmeral ya calienta motores para celebrar la Liga Municipal de Vóley Playa 21/22. Dicha celebración se realizará en dos torneos, la primera fase, se hará el jueves 16 de junio a las 16:30 horas y el viernes, 17 de junio, también a las 16:30h. Las categorías que jugarán el jueves serán benjamines, alevines e infantiles mientras que, el viernes, disputarán los partidos los cadetes, sub-19, sub-21 y la categoría senior. La segunda fase del torneo se hará el jueves, 30 de junio, por la mañana, a las 10:00 horas y por la tarde, a las 16:30h. Mientras que, el 1 de julio, el horario se repite a las 10:00 y a 16:30h. La delegación de vóley almeriense traslada que el sistema de competición se desarrollará en función del número de inscritos. Mientras que, las inscripciones (de carácter gratuito), se tienen que hacer redactando un email a la dirección [email protected]. Los deportistas se podrán inscribir en una categoría, y todas las categorías tendrán 2 participantes. Para el primer torneo, los plazos se harán hasta el martes, 14 de junio a las 15:00h o bien, 30 minutos antes del comienzo de la competición en la playa. Para el segundo torneo, el martes 28 de junio a las 15:00h o 30 minutos antes de la celebración de los partidos en El Palmeral. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

