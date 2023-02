Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Almería acoge la presentación de 130 militares que se desplegarán en Irak sábado 18 de febrero de 2023 , 22:09h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Esta semana, la Comandancia General de Ceuta (COMGECEU) ha desplazado a Córdoba y Almería a una parte de los 130 miembros de La Legión, Regulares y otras unidades que forman parte de la coalición internacional contra Daesh, liderada por Estados Unidos y que cuenta con la participación de 60 países. Estos efectivos estarán destinados en Irak durante seis meses a partir de mediados de mayo. La finalidad de esta coalición es detener el avance del grupo terrorista y conseguir así la estabilización de la región. Según fuentes de la COMGECEU, el contingente de la ciudad autónoma estará compuesto por una Unidad de Seguridad con 130 militares. El Tercio Duque de Alba, segundo de La Legión, y el Grupo de Regulares número 54 aportarán cien soldados, mientras que el resto de efectivos pertenecen a otras unidades locales, tales como Artillería, Caballería, Logística e Ingeniería. Como preparación para esta misión, se han planificado tres ejercicios en la península. Dos de ellos ya se han llevado a cabo en el Campo de Maniobras y Tiro de Cerro Muriano (Córdoba) y en el Álvarez de Sotomayor de Almería. Los desplazamientos tienen como objetivo poner a punto las tácticas, técnicas y procedimientos que se ejecutarán en la zona de operaciones, así como proporcionar instrucción de primeros auxilios, entre otros. La misión de las Fuerzas Conjuntas Combinadas dentro de la operación 'Inherent Resolve', en la que se integrarán los militares de Ceuta, es "derrotar a Daesh en zonas designadas de Irak y Siria y establecer las condiciones apropiadas para las operaciones tendentes a aumentar la estabilidad regional". Los efectivos de la COMGECEU han realizado durante las últimas décadas diversas misiones internacionales en Kosovo, Afganistán, Bosnia-Herzegovina, Guatemala, Somalia, Irak, Congo o Líbano. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.