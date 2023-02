Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar De Almería a Guadix a cazar liebres con galgos sábado 18 de febrero de 2023 , 23:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Guardia Civil investiga a cuatro individuos de entre 20 y 60 años, como presuntos autores de un delito contra la flora y la fauna, después de que el pasado 12 de febrero una patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza de Guadix (Granada) descubriera que estaban cazando liebres con galgos en un coto del término municipal de Diezma sin autorización del titular del terreno cinegético. La Benemérita ha explicado a través de un comunicado que un responsable de un coto de Diezma llamó a la Guardia Civil solicitando ayuda tras ver a varios individuos que no pertenecían al coto cazando con galgos. Los agentes localizaron a los cuatro individuos sospechosos cazando con sus galgos y tras identificarlos, comprobaron que los cuatro venían desde la provincia de Almería, que carecían de la autorización del titular del coto para cazar y que dos de ellos, además, estaban inhabilitados para el ejercicio de la caza por la Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía de Granada. Los agentes de Seprona han investigado a estos cuatro individuos por un presunto delito contra la flora y la fauna por caza furtiva. Los dos cazadores furtivos que estaban inhabilitados para el ejercicio de la caza, además de por el delito anterior, han sido puestos a disposición judicial por un delito de desobediencia por cazar estando inhabilitado para ello por resolución en vigor. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

