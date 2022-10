Es una información de noticiasdealmeria.com Deportes Ampliar Almería acogerá el Campeonato de Andalucía de Halterofilia Sub-17 jueves 20 de octubre de 2022 , 18:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha presentado la cita deportiva que se celebrará en el Palacio de los Juegos Mediterráneos noticiasdealmeria.com Almería es una ciudad idónea para la acogida y celebración de eventos deportivos. Por este motivo, el concejal de Deportes, Juanjo Segura ha presentado el Campeonato de Andalucía de Halterofilia Sub-17 acompañado por la entrenadora del Club de Halterofilia de Almería, Silvia Martín. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha manifestado que “gracias a que Almería cuenta con unas infraestructuras competentes, estamos presentando un campeonato que se hará este fin de semana y cuenta con el respaldo del Patronato Municipal de Deportes”. Se trata de una cita “que pone de manifiesto la capacidad de nuestra ciudad para organizar y celebrar pruebas deportivas que dejan huella”. Por ello, Juanjo Segura ha destacado que “desde el PMD trasladamos nuestro apoyo al Club de Halterofilia de Almería para que sea posible la celebración de este tipo de eventos que repercuten económicamente en la ciudad en el turismo y la hostelería”. Silvia Martín ha trasladado que son “13 participantes femeninas y 18 masculinos que vienen procedentes de las diferentes provincias de la comunidad autónoma” y, se trata de una prueba “que es clasificatoria para el campeonato nacional” por lo que agradecemos “al PMD por su apoyo a la halterofilia en Almería, será un fin de semana lleno de deporte en el Palacio de los Juegos Mediterráneos y espero que nuestros deportistas tengan posibilidades”. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

