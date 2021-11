Deportes Almería acogerá el partido España–Rumanía, clasificatorio para el EuroBasket Femenino 2023 jueves 04 de noviembre de 2021 , 19:08h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ayuntamiento, Diputación y Junta presentan junto a la Federación y el embajador de la FEB, Fernando Romay, el encuentro que se celebrará el domingo, 14 de noviembre, a las 18.00 horas, en el Palacio de los Juegos Mediterráneos



Almería se prepara para volver a vivir un evento de la máxima competición deportiva con una selección española, en este caso la de baloncesto femenino, que disputará el domingo, 14 de noviembre, a partir de las 18.00 horas, en el Palacio de los Juegos Mediterráneos, el encuentro contra Rumanía, clasificatorio para el EuroBasket 2023. Un partido que ha sido presentado hoy en la pista que lo recibirá con la presencia del alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, del delegado provincial de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Antonio Jiménez, del diputado de Deportes y Juventud, José Antonio García y del vicepresidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Antonio de Torres, a su vez acompañado por el embajador de la FEB, Fernando Romay.



El alcalde se ha mostrado convencido de que “la selección va a ganar el partido sin ninguna duda, gracias a su calidad y al apoyo que los almerienses vamos a brindarle”. En su intervención, Fernández-Pacheco ha recordado que “en los últimos años hemos fortalecido la faceta de eventos deportivos de prestigio, desde el convencimiento de los beneficios deportivos y económicos que suponen para la ciudad. En este Palacio ya han jugado en los últimos años las selecciones masculina y femenina de Balonmano, y recientemente la masculina de Voley ha realizado un ‘stage’. Faltaba el Baloncesto, dentro de los deportes colectivos más seguidos y por eso me llena de satisfacción que los almerienses podamos disfrutar con la selección española femenina de basket gracias a la confianza que ha depositado la Federación en nosotros”.



El primer edil ha calificado “de buen momento” la situación actual del deporte femenino, “que empieza a tener la repercusión en los medios y el interés del público tal y como merece”. Las entradas están ya a la venta en un rango de precios comprendido entre los 4 y 12 euros en el enlace https://feb.entradas.plus/entradas/es/entradas-deporte-espana-almeria-rumania.



De igual forma, el diputado provincial de Deporte, José Antonio García, se ha mostrado orgulloso de formar parte de este proyecto que permitirá que Almería sea sede de un partido de la selección nacional absoluta femenina de baloncesto: “Constituye una oportunidad para la promoción del deporte, consolida la imagen de la provincia como sede de eventos deportivos y como destino de turismo deportivo y refuerza a los equipos locales revitalizando sus bases. Además, este evento es una muestra de la apuesta que hay en la provincia por el deporte y la igualdad de oportunidades con unas grandes embajadoras: tres veces campeonas de Europa, subcampeonas del mundo y olímpicas”.



El diputado se ha referido a uno de los equipos residente en el Pabellón Moisés Ruiz, el CB Almería de la Liga Femenina 2 del baloncesto español: el equipo de más categoría del baloncesto provincial femenino: “Tal es la defensa de la Diputación Provincial por el baloncesto almeriense, que este club ha sido reconocido este año con la medalla del deporte de la provincia de Almería”, ha añadido, al tiempo que ha felicitado a las federaciones por lograr unir a las tres administraciones: Ayuntamiento, Diputación y Junta en torno a este evento.



Por parte de la Federación, su vicepresidente, Antonio de Torres, ha destacado “la unión de tres administraciones para la celebración de este evento, como son Ayuntamiento, Diputación y Junta de Andalucía, algo que no es lo frecuente”. El directivo ha destacado que “será el primer partido en España del nuevo seleccionador, Miguel Méndez. La selección necesita del apoyo de los almerienses, que podrán disfrutar de un equipo que ha demostrado ser capaz de ganar a cualquier otro equipo del mundo, salvo a las norteamericanas… por ahora”, ha vaticinado.



El delegado provincial de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Antonio Jiménez, ha recordado, por su parte, que Andalucía está siendo este año Región Europea Para El Deporte. “Un año que nos ha tocado en pandemia pero que no nos ha impedido celebrar eventos con las máximas garantías como algunos partidos de la última Eurocopa de fútbol o las dos Supercopas, masculina y femenina”. En sus palabras, Jiménez ha ensalzado la capacidad de Almería para recibir estos eventos, “con los que se vincula también lo turístico ligado al deporte, fomentando el deporte en las escuelas y reforzando el impulso de competiciones femeninas para fomentar la igualdad a través del deporte”.



Será la primera vez que la selección femenina juega en Almería, tras la disputa de los Juegos Mediterráneos 2005, donde cosechó la medalla de bronce. El combinado nacional iniciará la fase de clasificación para el EuroBasket Femenino 2023 el jueves 11 de noviembre ante Hungría en Szekszard. La segunda ventana de clasificación tendrá lugar en noviembre de 2022 con Islandia y, de nuevo, Hungría como rivales. En febrero de 2023 se disputará la tercera y última Ventana. El mejor clasificado del Grupo C (el de España) obtendrá la clasificación para el EuroBasket 2023. Los cuatro mejores segundos clasificados del total de los diez grupos de clasificación obtendrán también plaza.



España tiene en la selección femenina de baloncesto uno de sus grandes referentes, con un palmarés plagado de éxitos, como la Medalla de Plata en la Olimpiada de 2016, Medalla de Bronce en el Mundial de 2018 o la Medalla de Oro

