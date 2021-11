La Consejería impulsa hábitos de vida saludables y el deporte con “Mentor 10”

jueves 04 de noviembre de 2021 , 19:12h

Antonio Jiménez presenta una nueva edición del “Programa Mentor 10” en el IES Sol de Portocarrero







El delegado territorial de Educación y Deporte en Almería, Antonio Jiménez, ha asistido este jueves en el IES Sol de Portocarrero a una nueva edición del Programa Mentor 10. Una iniciativa que se constituye como “proyecto estratégico para impulsar la formación y la promoción de hábitos saludables a la población en edad escolar”. Este programa pretende contar con deportistas en activo y otros que ya no lo están, para que realicen acciones formativas dirigidas al alumnado para que sean mentores de deportistas en formación que están destacando por su talento y esfuerzo. Porque como ha señalado Antonio Jiménez “tener como referentes a estos atletas puede suponer un revulsivo para nuestros alumnos/as”.



Dentro de las actividades que la Consejería de Educación y Deporte tiene en marcha este curso, hoy se ha desarrollado este encuentro con el biker malagueño Rubén Alcántara, deportista de referencia mundial del BMX, protagonista de la jornada. Se ha desplazado hasta este instituto de la capital para dar una charla y participar también con una parte práctica con el alumnado de dicho centro. Alcántara forma parte de la historia del deporte, siendo campeón del mundo (2002), oro también en diversas competiciones como Backyard Jam, Urban Games y leyenda del BMX en 2017.



Durante su encuentro con los alumnos/as ha contado cómo fueron sus inicios ”no siempre fue fácil” porque tuvo que emigrar a Estados Unidos y allí se abrió un hueco en la bicicleta, por lo que sabe de primera mano la importancia de programas como este que permiten animar a los chicos y guiarlos en sus primeros inicios. Ha insistido muchísimo en lo importante que es implicarse, comprometerse con lo que más le guste a cada uno y no rendirse porque los sueños se cumplen pero necesitan de nuestro esfuerzo.



Los alumnos/as no han perdido la oportunidad que la Consejería les ha ofrecido a través de este programa y le han estado formulando preguntas sobre sus inicios, su preparación física, sus retos, a los que Rubén ha ido pacientemente respondiendo. Este encuentro ha concluido con la parte más esperada por todos, ver a este deportista de élite en acción. En el espacio destinado ha mostrado algunos trucos, consejos y ha animado a participar tanto al alumnado como a los docentes.



Ha sido un acto que ha despertado el interés y la participación de estos alumnos/as que han visto de cerca las posibilidades y las ventajas no solo de conocer a una figura mundial sino de practicar otro deporte.



Programa Mentor 10 Es un proyecto estratégico que lleva de manera progresiva y en diferentes niveles la formación en valores y la promoción de los hábitos saludables a la población en edad escolar y, al mismo tiempo, constituye un impulso notable para la formación de los talentos deportivos andaluces, gracias a 21 mentores que les guiarán en la fase inicial de sus trayectorias deportivas.



Los deportistas que pertenecen a este programa en su tercera edición y que se convierten en mentores del deporte andaluz son, además de Rubén Alcántara, María Peláez, José Manuel Quintero, Blanca Manchón, Fátima Gálvez, Carlos Marchena, José Manuel Ruiz, Carolina Marín, Carmen Herrera, Damián Quintero,Berni Rodríguez, Lourdes Mohedano, Regino Hernández, Carmen Martín, Josué Brachi, Adrián Gavira, María Pérez, Juan Bautista Castilla 'Chamba', María Pujol, Celia Jiménez y Emilio Martín.



La Consejería de Educación y Deporte ha ampliado este año su oferta de programas educativos para el curso 2021/22 como bien ha puntualizado Antonio Jiménez “una apuesta por la promoción de hábitos de vida saludables, junto con la digitalización, la innovación y la formación del profesorado”. Además, la Consejería promueve que la salud “sea el eje central de los proyectos de los centros” con la ampliación de Creciendo en Salud, Educar con 3 Ces y la Creación de la Red de Escuelas Promotoras de Salud de Andalucía.