Opinión Almería, ahora sí, importa a la Junta Diego Cruz Más artículos de este autor Por viernes 19 de febrero de 2021 , 20:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Durante años, décadas, los almerienses hemos compartido el sentimiento de olvido por parte del gobierno autonómico. Almería, injustamente, no contaba para la Junta, no existía, era simplemente la periferia de la periferia de Andalucía. Ello forjó el carácter emprendedor de los almerienses y su capacidad de resiliencia, al tiempo que un más que justificado sentimiento de agravio promovido por una exagerada concepción centralista del poder impulsada desde los sucesivos gobiernos socialistas. Y así fue hasta hace dos años, cuando los andaluces decidieron abrir las ventanas de la anquilosada Junta y ventilar las alfombras, dando un nuevo aire a la gestión. Un soplo fresco que a Almería le ha venido muy bien porque la gestión de Juanma Moreno ha situado a nuestra capital y provincia donde se merece. Son muchos los hechos que reafirman esta percepción que tenemos la gran mayoría de los ciudadanos. En materia de Cultura, que es de la que me ocupo, tenemos ejemplos esta misma semana. La consejera Patricia Del Pozo visitaba una vez más nuestra ciudad coincidiendo con el inicio de las obras de rehabilitación de la muralla norte de la Alcazaba, donde se prevé una inversión patrimonial cifrada en algo más de 738.000 euros, y también recorría las dependencias del actual Hospital Provincial, hoy en proceso de conversión en el futuro Museo del Realismo Español Contemporáneo y en el que la Junta también ha previsto invertir. Ambas actuaciones son un reflejo del cambio de actitud observado desde la llegada de Juanma Moreno. Una apuesta por Almería no sólo en lo que a Cultura y Patrimonio se refiere, sino también a otras áreas, como la agricultura, donde somos un referente nacional. Justo este jueves el propio presidente de la Junta llegaba a Almería para dar el paso definitivo para la puesta en marcha del Polo de Innovación Tecnológica de la Agricultura Andaluza 'Cita 4.0', un centro que nos consolidará como la capital de la innovación, la investigación y el desarrollo agroalimentario, atrayendo a nuestra ciudad todo el talento y más inversiones. Y hay más. Vemos esa atención de la Junta en las infraestructuras que la provincia ha demandado históricamente como el Hospital Materno Infantil, la reapertura de la Casa del Mar, el futuro hospital de Roquetas de Mar o la Autovía del Almanzora, que cada vez está más cerca de ser una realidad. Ahora sí, Almería importa a la Junta. Diego Cruz Rockero y concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería 11 artículos Todos los firmantes