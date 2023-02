Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar Almería albergará el España-Suiza sub-21 el viernes 24 de marzo en el Power Horse Stadium martes 07 de febrero de 2023 , 13:14h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El encuentro supondrá el debut de Santi Denia como seleccionador sub-21 La selección sub21 volverá a Almería, siete años después, para disputar un partido amistoso. El viernes 24 de marzo, el combinado dirigido por Santi Denia se enfrentará a Suiza en el Power Horse Stadium-Estadio de los Juegos Mediterráneos. Un encuentro que será posible gracias a la colaboración entre la Real Federación Española de Fútbol y la Real Federación Andaluza de Fútbol con la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Almería, el Ayuntamiento de Almería y la UD Almería. Será un partido especial para Santi Denia. El entrenador manchego coge el testigo de Luis de la Fuente, actual seleccionador nacional absoluto y debutará en este partido al frente de la selección española sub-21. El encuentro ante Suiza servirá de preparación para el Europeo de la categoría, que se disputará en Georgia y Rumanía en los próximos meses de junio y julio. Desde todas las instituciones implicadas, se destaca la ilusión con la que Almería va a recibir este encuentro de la Selección sub-21, en la segunda ocasión en la que el combinado nacional jugará en ese estadio y en la cuarta vez que visitará la ciudad almeriense. El último precedente, en noviembre de 2015, se saldó con una contundente victoria (5-0) frente a Georgia con goles de Deulofeu (3), Williams y Ceballos en partido de clasificación para el Europeo de 2017 de la categoría. Más de 7.000 espectadores disfrutaron en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo de las estrellas del presente y futuro de nuestro fútbol, tal como volverán a hacer el próximo 24 de marzo. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

