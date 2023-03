Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Almería apuesta por una mayor conciencia ecológica martes 14 de marzo de 2023 , 16:43h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En el marco del Día del Clima, el Ayuntamiento ha organizado una decena de actividades, incluyendo talleres-teatro, charlas, conciertos y la celebración de una limpieza colectiva en San Cristóbal La concejala del Área de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, ha presentado hoy las actividades que ha organizado el Ayuntamiento de Almería para celebrar el Día Mundial del Clima, que se conmemora el 26 de marzo con el propósito de concienciar a la población sobre la importancia que tienen las acciones y actividades del ser humano en la variación climática. Actividades didácticas, jornadas de concienciación, música, teatro, gastronomía...se incluyen en el marco de la celebración, a lo largo de toda la próxima semana, de este Día Mundial que en la capital se han organizado bajo el lema ‘El clima cambia, ¿cuándo lo harás tú?’. Mensaje de campaña “para conmemorar, visibilizar y reflexionar” sobre el cambio climático, ha insistido Cobos, acompañada en la presentación de este programa de actividades del concejal de Cultura y Educación, Diego Cruz, y la responsable de comunicación y marketing de Crash Music, Cristina Milia, como parte de esta iniciativa. Ha explicado Cobos que el objetivo de estas actividades es “llegar al mayor número de personas posibles”, poniendo el foco de manera principal “entre los más jóvenes”. En este sentido ha insistido en que “toda acción, por pequeña que sea, incide en el conjunto de la sociedad”, reconociendo el objetivo y necesidad común de esa sociedad “de luchar contra el cambio climático”. Reducir, reutilizar y reciclar “Con muy poco que nosotros podamos lograr, será mucho para todos”, ha insistido Cobos, abogando por “reducir, reutilizar y reciclar residuos”, siendo esta parte fundamental de la política municipal en relación también a la lucha contra el cambio climático “La basura, el residuo que diariamente se genera supone la emisión de CO2 a la atmósfera. Una tonelada de basura llevada a vertedero genera 772 kilos de CO2 a la atmósfera en emisiones”, ha explicado la responsable del Área de Sostenibilidad Ambiental, animando a participar a la ciudadanía en el conjunto de actividades que hoy a presentado. Actividades en las que colabora también el Área de Cultura para cuyo responsable, Diego Cruz, “la música siempre ha sido un canal propicio para trasladar mensajes a la sociedad. Siendo en este caso el objetivo la lucha contra el cambio climático, la música particularmente tendrá una presencia notable en la celebración de este Día Mundial del Clima”. Por su parte, la responsable de comunicación y marketing de Crash Music, Cristina Milia, ha explicado que “el objetivo de esta campaña, dirigida de forma particular a los más jóvenes, es que el mensaje alcance de manera directa a la ciudadanía, desde la concienciación y también el entretenimiento, haciendo uso además de medios que colaboren en ese objetivo”, en relación a la difusión on-line y en redes de la campaña, sin hacer uso de papel, el uso de la bicicleta en su carterlería o de material reutilizable. Programa de actividades El ciclo de actividades didácticas y de concienciación programadas en esta campaña llegarán, en primer lugar, a varios centros educativos. En formato de taller-teatro, de la mano de la compañía almeriense ‘Escenario Pedagógico’, los ‘Ecovengadores’, con el Capitán América al frente, serán los encargados de salvar al mundo del cambio climático. La cita del 20 al 24 de marzo. Serán estas representaciones la antesala del teatro ‘Ecovengadores’ que se realizará el viernes en el Auditorio Maestro Padilla, una cita que vendrá acompañada del cantante del cantante del grupo Maldita Nerea, también terapeuta y maestro de audición y lenguaje, Jaime Ruiz, ofreciendo una charla sobre el cambio climático. Ese mismo día 24, a las 18.00 horas, ‘Ecovengadores’ se trasladará también al Anfiteatro de la Rambla, donde se celebrará un espectáculo musical “para crear conciencia medioambiental de la mano de superhéroes de ficción: Spiderman, Capitan América, Wonder Woman…, una animada actividad que además permitirá al público asistente conocer a míticas figuras, héroes reales de la ecología como Jane Goodal, Jacques Cousteau o Félix Rodríguez de la Fuente, ya en su tiempo referentes de la lucha contra la contaminación, la deforestación, el cambio climático y el amor por la naturaleza”, ha explicado Cobos. El sábado 25 de marzo, las actividades previstas se trasladan al entorno de San Cristóbal y el Mesón Gitano. El Cerro de San Cristóbal, uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad por las vistas que ofrece, será punto de encuentro, a partir de las 10 de la mañana, para quienes quieran participar de una limpieza colectiva que se realizará sobre el entorno (punto de encuentro Muralla de Jayrán). Los participantes que se unan a esta limpieza colectiva, dirigida a familias y a público general, recibirán una bolsa en la que poder introducir la basura recogida de este espacio y acceder posteriormente, de forma preferente, a la explanada del Mesón Gitano, donde se podrá disfrutar de música en directo, foodtruck y paella. Este punto, el Mesón Gitano, servirá de escenario para la jornada de concienciación, música y gastronomía que se celebrará el día 25, a partir de las 13.00 horas. Dj Michael Maro, La Invasión (versiones) y Maldita Nerea, como grupo principal, pondrán la música al ambiente festivo que acompañará esta cita con el medioambiente y la lucha contra el cambio climático. Finalmente, coincidiendo con la celebración propiamente del Día Mundial del Clima, el 26 de marzo, las actividades de esta programación se trasladarán al Parque de las Familias, donde se celebrará una nueva jornada de convivencia, en este caso amenizada por la 'Resonante Basuband', un colectivo que combina en sus acciones la música y la ecología, construyendo sus propios instrumentos a través de residuos y objetos cotidianos. Un show, a partir de las doce del mediodía, que acercará a los asistentes la importancia que supone el cuidado del medioambiente desde el respeto, la convivencia y la conciencia ecológica.

